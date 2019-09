Stadsdistributie: verlengd wegens geen succes

Erik De Troyer

16 september 2019

15u26 5 Gent De stad Gent gaat haar samenwerking met CityDepot verlengen. Die dochteronderneming van Bpost is het enige nog overgebleven bedrijf dat aan stadsdistributie doet: goederen verzamelen aan de rand van de stad om die zo ecologisch mogelijk tot bij de handelaars in de binnenstad te brengen. Al geeft de stad toe dat het project stadsdistributie geen groot succes is. De stad hoopt nu dat een verlenging het project extra zuurstof zal geven.

De voorbije jaren was stadsdistributie één van de paradepaardjes van het stadsbestuur. Het was een middel om de drukte in het centrum in te perken. Elke week kwamen in Gent naar schatting 2.700 voertuigen het voetgangersgebied ingereden om er 8.000 leveringen uit te voeren. In heel wat gevallen gaat het dan om zware vrachtwagens, denk maar aan leveranciers van dranken aan de horecazaken in het centrum. Sinds het invoeren van het circulatieplan zijn er veel strengere regels om te leveren in de binnenstad. Alle leveringen moeten gebeuren tussen 18u ‘s avonds en 11u ‘s ochtends. Men moet bovendien een doorrijvergunning hebben.

Het enige bedrijf dat de klok rond mag leveren is CityDepot, dat een groot logistiek centrum heeft aan de Afrikalaan. De bedoeling is dat leveranciers hun goederen daar afzetten en dat de uiteindelijke afgifte – de ‘last mile’ – gebeurt met elektrische voertuigen of voertuigen op aardgas. Om dat te doen krijgt CityDepot toestemming om door de knips te rijden en om te leveren tussen 11u ‘s ochtends en 18u ‘s avonds. Die overeenkomst liep nu twee jaar en zal met een jaar verlengd worden. Aanvankelijk was er nog een tweede speler op de markt, namelijk BubblePost. Dat bedrijf werd echter opgekocht door Bpost en verdween dus uit het straatbeeld.

De stad Gent heeft de ambitie om op Gents grondgebied ooit meerdere distributiepolen op te richten, één in elke windrichting zeg maar. Het concept van een stadsdistributiecentrum blijkt echter minder aan te slaan dan gedacht. De meeste handelaars in het centrum blijven gewoon beroep doen op hun vertrouwde leverancier en de leveranciers nemen de praktische belemmeringen er maar bij. De stad gaf deze week toe dat de resultaten niet als verwacht zijn. “Het gaat om drie proefprojecten en die hebben een vertraagde opstart gekend. We kijken er kritisch naar. Het blijkt voor de spelers die innoveren in logistiek toch niet evident om voldoende omzet te vinden”, zegt Els De Leeuw, directeur dienst economie van de stad Gent. “Bij onze samenwerking met CityDepot komt geen geldelijk voordeel kijken. Het gaat enkel om doorrijvergunningen voor bepaalde voertuigen om buiten de spertijden te rijden en door de knips te kunnen.”

Sandra Van Renterghem (N-VA) vreest dat de markt er niet klaar is. “Bedrijven die willen innoveren en vinden dat de tijd rijp is zullen dat zelf wel doen. De stad wil er alles aan doen om te realiseren en ik begrijp dat, maar klanten en leveranciers zitten niet op dit project te wachten. Dit realisatie van een echt stadsdistributiecentrum kan nog lang op zich laten wachten.”

“Wij vinden dat we als overheid zeker kunnen helpen om stadsdistributie te versnellen”,zegt schepen van economie Sofie Bracke (Open VLD). “Ik zou het kind zeker niet met het badwater weggooien maar we moeten natuurlijk wel zien op welke manier we dit best realiseren. Zeggen dat de markt dit wel zal oplossen vind ik een stap te ver gaan.”