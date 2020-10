Stadsbestuur wil burgers nog meer inspraak geven aan de hand van straatambassadeurs, gelote burgerpanels en een middenveldparlement Jill Dhondt

08 oktober 2020

12u17 0 Gent Het Gentse stadsbestuur wil burgers nog meer betrekken in het vormgeven van hun eigen stad. Daarom introduceren ze straatambassadeurs, gelote burgerpanels en een middenveldparlement.

Met de beleidsnota ‘wijkbeleid en beleidsparticipatie’ wil het Gentse stadsbestuur haar burgers nog meer engageren om hun stad mee vorm te geven. Momenteel loopt er een project met een geloot burgerpanel dat zelf beslist welke projecten budget krijgen. In 2021 gaat een middenveldparlement van start waarin sociale initiatieven met elkaar en het stadsbestuur de samenwerking bevorderen. Gent blijft ook een actieve partner in de stadsacademie, getrokken door de Universiteit Gent. Daarin kunnen alle Gentse kennisinstellingen informatie uitwisselen met de Stad Gent en het middenveld. In alle 25 wijken van Gent komt er bovendien een wijkteam, bestaande uit buurtbewoners. Dat team adviseert het stadsbestuur over lokale prioriteiten. Straatambassadeurs zullen nieuwe bewoners persoonlijk verwelkomen.