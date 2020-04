Stadsbestuur neemt maatregelen om economie te redden en de zwaksten te ondersteunen: 25 miljoen euro ligt klaar Sabine Van Damme

03 april 2020

18u18 0 Gent De stad Gent heeft 25 miljoen euro veil om de zwaarst getroffen Gentenaars te steunen en de economie na corona weer op gang te trekken. Dat is niet perse geld dat ze gaan uitgeven, het is ook een groot deel geld dat ze niet gaan innen, door bijvoorbeeld huur- en standgelden kwijt te schelden. Die 25 miljoen slaan een gat in de begroting van de stad, maar hoe dat moet worden opgelost, wordt later bekeken. Unizo en Voka zijn tevreden met de maatregelen.

Corona treft iedereen. De Vlaamse en federale overheden kwamen al over de brug met steunmaatregelen voor zelfstandigen die niet meer kunnen of mogen werken, de stad Gent doet daar nu nog een schepje bovenop. “We moeten volhouden en nie pleuje, de gezondheid komt nu op de eerste plaats”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. Het stadsbestuur heeft een crisiscel opgericht en komt nu naar buiten met een aantal maatregelen, die zowel de meest kwetsbaren als het middenveld moeten ondersteunen. Er wordt ook gekeken naar een relance-plan voor na de crisis. De stad trekt 15 miljoen euro uit om in te spelen op de dringende noden. Voor die andere 10 miljoen bekijken we waar we die het best kunnen injecteren om van Gent zo snel mogelijk weer een bruisende stad te maken.

Armoede

Een aantal maatregelen waren al bekend. Zo moet er al even geen parkeergeld meer betaald worden, en is ook de LEZ-zone weer open gesteld. Voor daklozen waren ook al maatregelen getroffen. “We maken nu ook versneld werk van een soort crisissteun voor de meest kwetsbare gezinnen”, zegt schepen Rudy Coddens. “Gent geeft al sinds 2015 aanvullende steun bovenop en leefloon, die kan oplopen op 130 euro per maand. Nu kunnen alle Gentenaars daar beroep op doen, na een sociaal en financieel onderzoek door het OCMW. De Stad Gent voorziet ook extra ondersteuning voor huurders die in de problemen komen om hun huishuur te betalen. Het OCMW kan huur voorschieten of een tussenkomst voorzien.” Daarnaast krijgen 21 initiatieven die voedsel- en spullenhulp organiseren voor kwetsbare Gentenaars extra steun.

Scholen

Ook voor scholen is budget vrijgemaakt, zodat ze kunnen voorzien in extra zorg en ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben. De stad Gent zorgt in de paasvakantie ook zélf voor opvang voor 600 kinderen op 51 locaties.

Ondernemingen

Voor elke maand waarin de federale coronamaatregelen gelden, worden de bedrijfsbelastingen kwijtgescholden. Dat gaat van de terrasbelasting of de toeristische citytaks tot de belastingen op bedrijfsvestiging en drijfkracht, voor 5.500 ondernemers en bedrijven. Voor de taxisector wil de Stad Gent ook de kwijtschelding voorzien, maar het Vlaams taxidecreet maakt dat momenteel niet mogelijk. De geplande hervorming van de bedrijfsbelastingen op oppervlakte en drijfkracht uitgesteld tot 2022.

“Naast de belastingen worden ook de retributies voor markten en ambulante handel voor dezelfde periode geschrapt”, aldus Sofie Bracke. “We bekijken ook tegemoetkomingen in de huur en concessies van zelfstandigen en kleine ondernemingen die huren bij de stad. We doen ook een oproep naar de private eigenaars-verhuurders om hetzelfde initiatief te nemen.”

Werk

Gent wil mensen die door de crisis hun job verloren zo snel mogelijk, met intensieve begeleiding op maat, naar een goede job worden toeleiden.

Middenveld

Alle verenigingen en organisaties die gehuisvest zijn in een gebouw van de Stad Gent, SoGent en Farys krijgen kwijtschelding van huur voor elke aangesneden maand dat de federale coronamaatregelen gelden. Het gaat hierbij om sport- en jeugdverenigingen, culturele organisaties, sociale organisaties, en verenigingen van etnisch-culturele minderheden. Ook de historische huizen, musea en bibliotheken morgen op extra steun rekenen.

Reacties

Unizo, dat betrokken was bij de taskforce, reageert alvast tevreden op het pakket van maatregelen. “UNIZO is heel tevreden dat de Stad luistert naar de noodkreten van de ondernemers en zuurstof wil pompen in de lokale economie door het ontwikkelen van een aantal steunmaatregelen maar ook al nadenkt over de relance”, klinkt het. Ook Voka is tevreden: “De extra zuurstof die de stad hiermee aan de ondernemingen geeft is dan ook broodnodig. Dat een grootstad als Gent alle specifieke bedrijfsbelastingen schorst voor deze periode is een sterk signaal en stelt een uitstekend voorbeeld in de regio.”

Gat

Voor de heropleving op lange termijn ligt nog 10 miljoen euro klaar. Zo zal bijvoorbeeld de toeristische sector een stevige financiële injectie krijgen in functie van een doorstart. Ook voor de culturele sector, verenigingen en anderen zullen nog extra middelen nodig zijn. Waar het geld gehaald zal worden, is niet duidelijk. Hoe dat gat in de begroting moet worden opgevuld en of andere voorziene projecten daarvoor geschrapt moeten worden, zal later bekeken worden, zegt de burgemeester.