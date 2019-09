Stadsbestuur beenhard: “Camping ‘t Stropke MOET dicht tegen 2023”

Erik De Troyer

12 september 2019

21u38 7 Gent Het Gents stadsbestuur weigert naar een oplossing te zoeken voor camping ‘t Stropke, die moet verdwijnen om er een bos aan te planten. Tijdens de commissie stedenbouw hielden meerdere partijen een warm pleidooi om de camping achter de Blaarmeersen te behouden. De stad reageerde echter beenhard. “De uitbaters weten al twee jaar dat ze er weg moeten. De behoefte aan extra bos is groot.”

Zowel Vlaams Belang, PVDA als één raadslid van Open VLD kaartten de situatie van de camping aan. “Ik ken de camping nog uit mijn tijd bij de politie”, zegt Manuel Mugica-Gonzalez (Open VLD). ‘Tot enkele jaren geleden was het een verloederde plek waar we regelmatig dieven en oplichters moesten oppakken. Sindsdien is daar echter schoon schip gehouden. Het is nu een kraaknette camping en de individuen met een kwalijke reputatie zijn er weggejaagd. De nieuwe eigenaar kreeg zelfs felicitaties van de politie.”

Sonja Welvaert (PVDA) schilderde dan weer de sociale situatie op de camping. “Dit is geen gewone camping. Van achter een bureau kan je dat natuurlijk niet zien maar wie ter plaatse gaat merkt dat snel. De camping is een thuis voor mensen die nergens meer terecht kunnen. Uitbater Freddy bezorgt hen een job via zijn uitgebreid netwerk. Er zijn mensen die er aankomen zonder enig bezit en daar een dak boven het hoofd krijgen en naar werk toegeleid worden. Op die manier kunnen ze zich uit de schulden werken. Men betaalt er 175 euro huur per maand. Waar kan op de Gentse woonmarkt kan dat nog?”

Zo warm het pleidooi van de gemeenteraadsleden was, zo kil was het antwoord van de stad. Sami Souguir (Open VLD) schetste de juridische situatie en benadrukte nog eens dat de termijn niet verlengd zal worden. Astrid De Bruycker (sp.a) liet een boodschap voorlezen en benadrukte hoe belangrijk het is dat er extra bos komt. “Het beeld dat hier wordt opgetrokken is wel heel romantisch”, aldus Tine Heyse (Groen). “De uitbaters weten al jaren dat ze in 2023 moet sluiten. We zijn daar steeds heel duidelijk over geweest. De voorbije jaren zijn er een chalet en petanquebanen aangelegd zonder vergunning. Permanente bewoning is er niet toegelaten en daar wonen is geen oplossing voor die mensen.”

Johan Deckmyn (Vlaams Belang) noemde de reactie van de stad ‘schandalig’. “Deze antwoorden zijn ronduit asociaal. Er zijn voldoende plekken in Gent waar wel permanente bewoning wordt toegelaten. Gaat de stad die dan ook aanpakken? Als de stad dat wil kan de vergunning voor die camping perfect verlengd worden.”

“Die camping is een echt groenpool en die moet weg om een bos te planten. Begrijpe wie begrijpen kan”, besloot de PVDA.