Stadhuis alweer een stukje uit de stellingen Erik De Troyer

07 juni 2020

14u00 1 Gent Het Gentse stadhuis geeft weer iets meer van zijn pracht en praal prijs.

Zaterdag haalde de aannemer een deel van de stelling weg op de hoek van de Botermarkt en de Hoogpoort. Die stelling kwam er in oktober van vorig jaar als hulp om het dak te herstellen. Ook ter hoogte van de Pacificatiezaal werd de stelling weggehaald. Dat is alvast goed nieuws voor wanneer er opnieuw volop getrouwd mag worden want de stellingen waren niet de beste achtergrond voor wie het stadhuis verliet. Een deel van de stelling in de Hoogpoort blijft voorlopig wel staan. De totale renovatie zal zeker tot eind 2020 duren.