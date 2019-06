Stad zoekt regeling voor triatleten in Blaarmeersen Sabine Van Damme

26 juni 2019

08u35 0 Gent De Gentse triatleten willen gebruik maken van de Blaarmeersen, maar dan buiten de zwemzone en –uren. Wettelijk gezien mag dat niet, dus zoekt de stad nu naar een oplossing om dat toe te laten.

De trialeten vroegen gemeenteraadsleden Manuel Mùgica-Gonzalez (Open Vld) en Bert Misplon (Groen) om de kwestie voor te leggen op het stadhuis. “De triatleten willen buiten de officiële zwemzone trainen, zodat ze kunnen doorzwemmen. Ze willen dat doen met een pak en een boei aan”, klinkt het. “Begrijpelijk, maar wettelijk is het enkel toegestaan om te zwemmen in de afgebakende zone én als er redders aanwezig zijn”, zegt sportschepen Sofie Bracke.

Toch wordt er gewerkt aan een regeling. “We werken aan een regeling waarbij triatleten in clubverband op eigen verantwoordelijkheid zwemmen én een eigen toezichter voorzien, zoals zwemclubs nu al doen in de Gentse zwembaden. Individuele triatleten op eigen risico buiten de zwemzone laten trainen kan pas als er effectief een waarschuwingsbord is dat duidelijk zegt dat het ‘op eigen risico’ is. Budgettair zullen we kijken of er middelen zijn voor extra redders, bijvoorbeeld 2 keer per week een uur of 2 ’s avonds, van half mei tot eind september. In juli en augustus zijn er sowieso redders aanwezig van 11 tot 19 uur.