Stad zoekt private uitbater voor camping Blaarmeersen: “Het kan veel beter” Sabine Van Damme

03 december 2019

11u32 18 Gent Sinds jaar en dag is er een camping op de Blaarmeersen, die best wel druk gebruikt wordt en tijdens de Gentse Feesten altijd volzet is. Niks mis mee, maar het kan wel een stuk beter, vindt sportschepen Sofie Bracke (Open Vld).

“Samen met toerismeschepen Bram Van Braeckevelt bekijken we wat we kunnen doen om de camping Blaarmeersen beter te maken”, zegt Sofie Bracke. “Niet dat er nu iets mis mee is, maar het kan een stuk beter ook. We zouden tegen 2022 graag een private partner vinden om de camping uit te baten. Dan zouden we snel een ander verhaal krijgen, denk ik.” Op camping Blaarmeersen kan je huisjes huren, maar je kan er evengoed met een tent of zelfs een mobilhome staan.

“Gent heeft absoluut nood aan een toffe camping. Maar vandaag is het Farys die instaat voor de uitbating ervan. Als stad steken we momenteel jaarlijks 300.000 euro netto in die camping en de uitbating ervan. Dat is belastinggeld dat beter besteed kan worden. We moeten het nog juridisch onderzoeken, maar een private uitbater van de camping lijkt de beste piste.”

De verandering aan de camping is maar één van de vele ingrepen die gepland zijn aan de Blaarmeersen. Er komt een vernieuwde speeltuin met nieuwe cafetaria, een volledig nieuw strandhuis, nieuwe waterglijbanen, en er zal ook gewerkt worden aan de wegen en de sportterreinen op het domein.