Stad zoekt preventieve oplossing tegen blauwalg in Blaarmeersen Sabine Van Damme

05 november 2019

16u40 0 Gent De laatste mooie weken van augustus werden op de Blaarmeersen verpest door de aanwezigheid van blauwalg in de vijver, met een compleet zwemverbod tot gevolg. De stad onderzoekt mogelijkheden om zoiets preventief tegen te gaan.

“Kan daar niks aan gedaan worden, zodat blauwalg niet voor problemen zorgt”, wilde Bert Misplon van groen weten. Want eens er blauwalg in een vijver is opgedoken, is de kans reëel dat dat terugkomt. “We onderzoeken verschillende systemen die blauwalg zouden bestrijden”, zegt sportschepen Sofie Bracke. “Zou zouden plantenmatten de zuurstofconcentratie in het water verhogen, waardoor blauwalg minder kans krijgt. Ook zou er een systeem bestaan waarbij waterstofperoxide boven de vijver verneveld wordt. Dat zou blauwalg 3 tot 8 weken tegenhouden. In Brugge wordt een systeem met ultrasone signalen getest, waardor algen naar de bodem zouden zakken en daar afgebroken worden. Tenslotte is er ook een luchtmenginstallatie, waardoor de algen minder kans hebben om aan de oppervlakte te geraken. Het is nu te vroeg om te weten welk systeem zou kunnen werken voor de Blaarmeersen, en of dat dan duurzaam is. Maar we onderzoeken het wel, want we willen niet meer dat blauwalgen het zwemplezier van de Gentenaars verbrodden. We hebben immers mooie plannen voor de Blaarmeersen, waar we 10 miljoen euro voor klaarliggen hebben.”

