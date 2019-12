Stad zet licht op groen voor heraanleg Zandberg : “Het wordt een plein die naam waardig”

Erik De Troyer

05 december 2019

17u54 4 Gent De stad Gent heeft het licht op groen gezet voor de heraanleg van de Zandberg. Het centrumpleintje met de krakkemikkige kasseien zal niet langer dienst doen als parking, maar krijgt groen en voor het eerst in vele jaren een werkende waterpomp.

“De Zandberg ligt er al lang slecht bij. Nochtans is het een pleintje met een perfecte maat om er iets heel gezellig van te maken”, zegt schepen van Openbare Werken Filip Watteeuw (Groen). “Waarom zou daar niet wat extra horeca komen na de heraanleg? Het kan iets heel mooi worden.”

De Zandberg is vandaag vooral bekend om zijn slechte kasseien en als parking voor buurtbewoners en politie. “Veel parkeerplaatsen zullen er niet bewaard blijven”, zegt Watteeuw. “Dat is ook doorgepraat met de politie. In de plaats komt er veel groen, wat er vandaag helemaal niet is. De kasseien verdwijnen niet helemaal, maar er komen betonnen lopers waardoor men te voet en met de fiets het plein makkelijk kan oversteken.”

De oude pomp in het midden van het plein blijft bewaard. Die dateert van 1810 en er was zelfs in de 17de eeuw al sprake van een waterput op die plaats. De huidige pomp staat al zeer lang zonder water. “Daar gaan we verandering in brengen. Na de heraanleg zal er weer water uit komen. We leggen er een waterleiding in om de pomp te laten werken als een fontein.”

De eigenlijke werken starten begin 2021. Kort na nieuwjaar starten wel al de archeologische opgravingen.