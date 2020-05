Stad zaait dak van OCMW-gebouw vol planten die bijen, vlinders en andere insecten aantrekken en doopt het ‘zoemdak’ Sabine Van Damme

29 mei 2020

11u48 2 Gent 150 vierkante meter dak van het OCMW-gebouw in Nieuw Gent wordt binnenkort een zoemdak. De stad heeft er 40 soorten planten gezaaid die gekend zijn voor het aantrekken van insecten.

Gent wil met dit proefproject de biodiversiteit in het centrum verhogen. De planten die zijn uitgekozen, staan erom gekend dat ze bijen, vlinders en andere insectensoorten aantrekken. De stad investeert al sinds 2002 in groendaken, er is al 80.000 vierkante meter begroeid, maar het is de eerste keer dat er specifiek insectenplanten worden gezet. Het zoemdak is bovendien ook nog eens budgetvriendelijk. Het kost zowat 6.000 euro.

“In de stad moeten we élke vierkante meter goed benutten”, zegt Annelies Storms (sp.a), schepen van facility management. “Met dit zoemdak slaan we drie vliegen in één klap: het vertraagt de waterafvoer, beschermt tegen hitte en verbetert de biodiversiteit. Een bijzonder boeiend experiment dat we op termijn hopen uit te breiden.” Het zoemdak op het OCMW-gebouw in Nieuw Gent is een van de test-zoemdaken die Soprema, gespecialiseerd in waterdichting, in Gent aanlegt. Hogeschool PXL, Natuurpunt en Soprema zullen het zoemdak geregeld monitoren om te onderzoeken welke plantensoorten het best bij elkaar gedijen én de meeste insecten aantrekken.