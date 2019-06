Stad wil zoveel mogelijk Gentenaars betrekken bij festiviteiten rond 75 jaar bevrijding van Gent Sabine Van Damme

18 juni 2019

09u36 8 Gent Op 6 september zal het 75 jaar geleden zijn dat Gent bevrijd werd in de Tweede Wereldoorlog. “Reden genoeg om dat op een mooie manier te herdenken, het is misschien de laatste kans om dat nog met oud-strijders te doen”, zegt gemeenteraadslid Christophe Peeters (Open Vld).

“De stadsdiensten bereiden al volop allerlei festiviteiten voor”, geeft schepen van burgerzaken Mieke Van Hecke (CD&V) mee. “Op 6 september zijn er events waar scholen aan deelnemen, in het daarop volgende weekend is er onder meer een bevrijdingscafé in het Vredeshuis. Het volledige programma wordt nog uitgewerkt.”

“Maar ook op 8 mei 2020, het einde van WOII, worden activiteiten gepland. We proberen de Gentenaars zoveel mogelijk te betrekken bij de herdenking, ook al hebben we in onze stad die traditie niet, in tegenstelling tot in pakweg Antwerpen. Toch is het, alleen al qua vredesopvoeding naar jongeren toe, belangrijk dat we dit doen. We zullen de vaderlandslievende verenigingen betrekken, en er zijn brieven verstuurd naar de Britse, Poolse en Canadese ambassade om medewerking en aanwezigheid te vragen. Voor mei plannen we een militaire taptoe, met een 5-tal binnen- en buitenlandse militaire harmonieën. Ook dat zal de moeite zijn.”