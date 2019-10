Stad wil ‘wandelverbod’ in parken bij stormweer Sabine Van Damme

16 oktober 2019

13u44 0 Gent “We bekijken momenteel of we bij zwaar weer de parken in Gent bij burgemeestersbevel kunnen laten afsluiten.” Dat zegt groenschepen Astrid De Bruycker (sp.a). “Uiteraard gaat het dan niet om fysiek afsluiten, maar om een verbod om ze te betreden.”

“Nu al wordt bij zwaar weer via allerlei kanalen ontraden om parken te betreden, omwille van het risico om omvallende bomen of afwaaiende takken”, zegt De Bruycker. “We bekijken nu of we zo’n betredingsverbod ook afdwingbaar kunnen maken bij burgemeestersbevel. De parken fysiek afsluiten is onmogelijk en dat is ook niet de bedoeling. Maar de groendienst, de veiligheidscel, de politie en de juridische dienst bekijken nu wel of er zo’n officieel wandelverbod kan komen.”