Stad wil lelijke elektriciteitscabines opfleuren met kunst

Erik De Troyer

11 september 2019

11u43 4 Gent Elektriciteitscabines staan nagenoeg in elke Gentse straat al vallen ze zelden op. Daar kan wel eens verandering in komen. Gemeenteraadslid Stephanie D’Hose (Open VLD) pleit voor kunst op die saaie cabines.

“Die nutskasten blinken vandaag niet uit in schoonheid maar dat hoeft niet zo te blijven. In binnen- en buitenland worden er artiesten op losgelaten en dat heeft geleid tot fraaie stukjes street art. Dat moet in Gent ook kunnen. Dat hoeft niet eens een grote werklast met zich mee te brengen.”

Schepen van publieke ruimte Filip Watteeuw (Groen) is het plan genegen. “ De nutsmaatschappijen zijn in elk geval bereid om mee te werken om de kasten te laten beschilderen of bestickeren. De schepen van cultuur (Souguir) en schepen van openbare netheid (Van Braeckevelt) zullen dat verder uitwerken.”