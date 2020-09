Stad wil groengebied met een vijfde uitbreiden, bestaande groene zones zoals deel Camping ‘t Stropke worden beschermd gebied Jill Dhondt Cedric Matthys

18 september 2020

11u14 0 Gent Het stadsbestuur heeft als eerste lokaal bestuur een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt voor het groen in de stad. Daarin staat dat er 115 hectare extra groengebied komt en dat 257 hectare bestaand groengebied beschermd zal worden zodat bouwen daar juridisch gezien niet meer mogelijk is. “Met het RUP Groen zal Gent een nog aangenamere stad worden”, klinkt het.

“Steeds warmere dagen en de coronamaatregelen hebben het belang van meer groen op scherp gezet”, geeft Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen, aan. “Mensen kunnen er ontspannen en elkaar ontmoeten. Met het RUP Groen willen we bestaande groengebieden in Gent daarom planmatig beschermen, en ook meer bossen en parken mogelijk maken. In totaal zal 372 hectare, goed voor 560 voetbalvelden, een groene bestemming krijgen. Daarmee neemt de totale oppervlakte bestemd als groengebied met een vijfde toe. 115 hectare zal nieuw groen worden en 257 hectare is bestaand groen dat een herbestemming ondergaat.”

Nieuwe bossen

Het stadsbestuur wil nieuwe bossen aanleggen in de Slotendries in Oostakker, in de Oude Bareel in Sint-Amandsberg-Oostakker en in de Rosdambeekvallei in Sint-Denijs-Westrem en Afsnee. Daarvoor heeft het drie onteigeningsplannen opgemaakt. Voor de realisatie van andere nieuwe natuurgebieden wil de Stad samenwerken met erkende natuurverenigingen. Het gaat vooral om de Leievallei, waar Natuurpunt al actief is. Daar zal de Stad niet zelf gronden verwerven, maar de mogelijkheid overlaten aan erkende natuurverenigingen.

Bouwen onmogelijk maken

Verschillende gebieden in Gent worden momenteel al gebruikt als woongroen of wijkpark, hoewel ze juridisch gezien nog een andere bestemming hebben. Dat betekent dat bouwen er wettelijk gezien nog steeds mogelijk is. Om de groene waarde van de gebieden toch te behouden, wil het stadsbestuur deze zones nu een groene bestemming geven. Het gaan dan om de Keuzemeersen, het Reigersparkje, een uitbreiding van het Bloemekenspark, de Sneppemeersen, het Banierpark, het park aan de Wasstraat en een strook op het terrein van Camping ‘t Stropke. Daarmee is ook het voorbestaan van het grootste deel van de camping verzekerd.

‘’We moeten vermijden dat bestaande parken, bossen of natuurgebieden verdwijnen”, zegt Sami Souguir, schepen van Ruimtelijke Planning. “Met het RUP Groen zal Gent een nog aangenamere stad worden.”

Voorrang aan landbouw

Om de actieve landbouwers in de groengebieden te ondersteunen, heeft het stadsbestuur enkele maatregelen opgemaakt. De pachtvrije landbouwgronden van de Stad kunnen bijvoorbeeld worden ingeschakeld als vervanggronden voor landbouwers in hoofdberoep. Natuurverenigingen met plannen moeten steeds voorrang geven aan de zittende landbouwer.

Openbaar onderzoek

De startnota en de procesnota van het RUP werd twee jaar geleden goedgekeurd door het collega van burgemeester en schepenen. Daarna volgden heel wat info- en inspraakmomenten. Het eigenlijke ontwerp, de drie gekoppelde onteigeningsplannen en het flankerend landbouwbeleid worden op 28 september van dit jaar aan de gemeenteraad voorgelegd.

De volgende stap is een openbaar onderzoek, dat zal lopen van 14 december tot en met 11 februari 2021. Tijdens die periode kan iedereen opmerkingen en bezwaren indienen door een aangetekende brief te sturen of te mailen naar de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, of door een afspraak te maken bij de Balie Bouwen.