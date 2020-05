Stad werft vierde ‘flatwatcher’ aan, nu voor sociale woontorens in Muide-Meulestede en de Brugse Poort Sabine Van Damme

28 mei 2020

13u18 0 Gent Het in 2016 ingevoerde project ‘flatwatcher’ krijgt opnieuw uitbreiding. Er wordt een vierde flatwatcher aangeworven, en die zal specifiek actief zijn in de wijken Muide-Meulestede en Brugse Poort. Flatwatchers zijn vergelijkbaar met een kotmadam, maar dan voor sociale hoogbouw.

De eerste flatwatcher was actief in Nieuw Gent. Hij werd er de ogen en oren van de sociale woontorens daar. Hij is niet alleen conciërge, maar lost ook de problemen tussen buren op, wijst mensen op de correcte manier van afval buiten zetten, en veel meer. Bedoeling is dat de bewoners hem kennen, en dat hij voelt wat leeft in ‘zijn’ torens. Hij organiseert er zelfs kleine activiteiten. “Ze zijn goud waard voor het samenleven in deze woongemeenschappen”, zegt schepen van wonen Tine Heyse (Groen).

Het systeem werkt, en dus wordt niet alleen de subsidie voor de sociale huisvestingsmaatschappijen verlengd tot 2022, er komt ook een extra flatwatcher. Zo investeert de stad nu in totaal 470.000 euro in het project. Intussen zijn er al flatwatchers actief in Nieuw Gent, aan de Watersportbaan en aan het Rabot. De vierde flatwatcher krijgt de sociale woontorens in Muide-Meulestede en de Brugse Poort onder zijn hoede.