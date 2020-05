Stad werft vierde flatwatcher aan, maar wat doet die? “Bewoners spreken me over alles aan, van een bananenschil op de gang tot sluikstorten” Jill Dhondt

28 mei 2020

18u19 46 Gent Het stadsbestuur werft een Het stadsbestuur werft een vierde ‘flatwatcher’ aan, maar wat houdt dat precies in? Kristof Ellertz (48) is al twee jaar flatwatcher voor de sociale hoogbouw aan de Watersportbaan. Daar fungeert hij als een wandelend aanspreekpunt. Bewoners kunnen bij hem terecht voor burenruzies, gesloten deuren, persoonlijke problemen, eender wat. Kristof zorgt zelf voor een oplossing of neemt contact om met wijkpartners om het probleem op te lossen. “Het is een klein beetje een roeping.”

Eenvoudig uitgelegd, bestaat Kristof zijn job uit rondlopen tussen en in de sociale hoogbouw aan de Watersportbaan. De bewoners komen naar hem, of hij ga naar hen. Voortdurend klampen bewoners hem vast met eender welk probleem, gaande van een defecte deurbel tot een conflict tussen buren. Een oudere dame wandelt voorbij met een rollator, en stopt om een praatje te slaan. Even geleden zat ze digitaal vast, dus heeft Kristof haar doorverwezen naar het lokale Dienstencentrum.

Enkele minuten erna spreekt Kristof een man aan die zijn hond aan het uitlaten is. “Gisteren werd er terug gevochten”, zegt de man. “Een paar gasten waren erover gegaan, dus heb ik iets gezegd. Ze konden dat niet pikken, waardoor ik geslagen ben.” Kristof zit in met het verhaal, maar verschieten doet hij al even niet meer. “Ik zal het nog eens melden. Als er nog iets is, weet je me te vinden.” Kristof kent de vechtersbazen, en zal hen over het incident aanspreken. “Als ze iets misdaan hebben verstoppen ze zich, maar als ze iets nodig hebben komen ze altijd terug.”

Godverdomme, goeiemorgen

Het is niet altijd rozengeur en maneschijn aan de Watersportbaan. Er is een reden waarom Kristof steevast veiligheidsschoenen draagt, zelf op een warme dag als vandaag. De kans bestaat dat hij op een zwerfspuit stapt in de bosjes. De gemoederen lopen als eens op. Aan de ingang van een toren spreekt een bewoner Kristof misnoegd aan. “Gisteren zijn er terug daklozen ingebroken in de kelder om daar te slapen, hun behoefte te doen en over te geven”, zegt de vrouw. “Dat probleem hebben we al meermaals gemeld aan de politie. De leefbaarheid staat soms onder druk.”

Mijn gebied telt 1.414 deuren, waarachter 6.000 tot 9.000 personen wonen. De meesten komen naar mij voor overlast, een burenruzie of sluikstorten, maar velen hebben gewoon nood aan een gesprek. Eigenlijk ben ik een levende praatpaal Kristof Ellertz

“Ik heb altijd een kaartje en een sticker bij. Op het kaartje zie je twee personen, waarvan de ene zegt ‘godverdomme’ en de andere ‘goeiemorgen’. Dat deel ik dan uit als de gemoederen te hoog oplopen. Op de sticker staat ‘verboden voorwerp’. geschreven Dat plak ik op voorwerpen die in de vuilbak horen. Zo heb ik ooit een doos gevonden met vibrators, een dame had die blijkbaar achtergelaten tijdens haar verhuis. Ik heb ook eens een revolver gevonden, maar die heb ik uiteraard aan de politie gegeven.”

Roeping

Het werk van flatwatcher is niet voor iedereen weggelegd, maar Kristof doet het met hart en ziel. “Met mensen samenwerken, hen helpen, kijken hoe iets kan opgelost worden, dat is een klein beetje een roeping voor mij. Als ik één iemand kan helpen, maakt dat mijn dag. Ik fungeer als tussenpersoon, maar veelal kan ik zelf al iets doen. Daarnet nog kwam er een mevrouw naar me toe wiens deur was toegeslagen. Ik heb dan meteen een ladder genomen om via het raam naar binnen te kruipen, en haar terug binnen te laten.” “De flatwachters zijn goud waard voor het samenleven in deze woongemeenschappen”, zei schepen Tine Heyse.

“Er zijn dagen dat ik niet ver geraak”, grapt Kristof. “Mijn gebied telt 1.414 deuren, waarachter 6.000 tot 9.000 personen wonen. De meesten komen naar mij voor overlast, een burenruzie of sluikstorten, maar velen hebben ook gewoon nood aan een gesprek. Eigenlijk ben ik een levende praatpaal. Er wordt hier liefde en leed gedeeld, het kan deugd doen om dat eens te vertellen.”