Stad voorziet 2,6 miljoen euro voor uitbreiding kinderopvang

06 november 2019

21u41 0 Gent Om het aantal opvangplaatsen in de kinderopvang op peil te houden, investeert de stad de komende jaren 2,6 miljoen euro in de sector. Tegelijkertijd richt schepen Elke Decruynaere (Groen) een oproep aan de Vlaamse regering. “Als het ons menens is om de duidelijke roep naar kinderopvang te willen aanpakken, moet Vlaanderen actiever samenwerken met de steden om deze sector te steunen.”

Het Rapport ‘Dekkingsgraad Kinderopvang’ wordt deze avond voorgesteld op de gemeenteraadscommissie Onderwijs en Welzijn. Het rapport geeft een overzicht van het globale aanbod van alle aanbieders van kinderopvang in de stad en de evoluties binnen de sector. Zowel het aantal kinderen tussen 0 en 2 jaar als het opvangaanbod daalt licht tegenover 2018. De dekkingsgraad, het aantal plaatsen per 100 kinderen, blijft daardoor stabiel op 51 procent.

Zelf voorziet de stad in het meerjarenbudget een bedrag van 2,6 miljoen euro voor presubsidiëring van uitbreiding in de sector én een uitbreiding van het eigen aanbod met 131 extra stedelijke opvangplaatsen. Schepen Decruynaere stelt echter dat verdere uitbreiding en ondersteuning van de sector absoluut nodig is.

Volgens de schepen moet de nieuwe Vlaamse regering de lat hoger leggen. “Blijft de nieuwe Vlaamse Regering ervan uitgaan dat 64% van de kinderen een opvangplaats nodig heeft of past ze deze ambitie aan aan de reële noden in de stad”, werpt Decruynaere op. “De nood aan kinderopvang in een stad is groter. Nu er een overkoepelend Gents Kinderopvangpunt bestaat, dat sedert juni 2017 alle opvangvragen centraliseert, kan dit aanvoelen ook gestaafd worden met concrete cijfers: 70% van de ouders met een kindje geboren in 2017 vroeg opvang aan. Er is ook nieuw onderzoeksmateriaal beschikbaar van het Vlaamse Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, dat de opvangnood zelfs op 74% brengt.”

557 extra plaatsen nodig

Stad Gent pleit er bij de Vlaamse Overheid dan ook voor om de ambitie aan te passen aan deze nieuwe cijfers. Om voor 74% van de 0- tot 2-jarigen een opvangplaats te voorzien, is er in Gent vandaag een bijkomende nood aan 557 opvangplaatsen en tegen 2024 zelfs nood aan 1.310 extra plaatsen. Decruynaere pleitte reeds voor de opmaak van een Vlaams meerjarenplan en voldoende budget, zodat de verschillende aanbieders weten waar ze aan toe zijn en uitbreidingen kunnen plannen.

“We stelden hierover een concrete vraag aan de bevoegde minister Wouter Beke. Maar als stad wachten we niet af en voorzien we reeds 2.6 miljoen in de begroting via een rollend fonds. Kinderopvanginitiatieven van niet-stedelijke aanbieders kunnen hierdoor rekenen op Gentse pre-financiering, in afwachting van de Vlaamse financiële ondersteuning. Daarbovenop investeert Stad Gent in extra gebouwen en personeel voor bijkomende opvangplaatsen deze legislatuur.”