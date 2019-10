Stad verzamelt meningen over sociaal beleid in ‘100% sociaal Gent’ Wouter Spillebeen

12 oktober 2019

17u16 0 Gent Het Gentse stadsbestuur is op zoek naar inbreng van de inwoners en daarom organiseerde de dienst beleidsparticipatie deze namiddag een inspraakmoment in het STAM. Onder het motto “Doe Gent bougeren” kunnen burgers hun mening geven over diverse sociale thema’s.

Op het inspraakmoment dat de naam ‘100% sociaal Gent’ kreeg, komen thema’s zoals armoede, mensen met beperkingen, onderwijs, kinderopvang, jeugd en gezonde voeding aan bod. “We willen mensen informeren met de infomarkt, inspireren met lezingen en inspraak laten geven door debatten”, klinkt het. “Daarbij denken we ook aan de meest kwetsbaren in onze maatschappij, want ook hun mening willen we horen.”

De drempel is zo laag mogelijk gelegd. Zo probeert de organisatie zo veel mogelijk het ‘ambtenarees’ te bannen en is er onder andere een mogelijkheid voor iedereen om door middel van een grote raamtekening letterlijk op te tekenen wat een sociaal beleid voor hen betekent. Die tekening blijft nog enkele weken in het STAM.

Beleidsnota

De verzamelde inspraak wordt samen met de input van buurtsalons en open hoorzittingen gebundeld in beleidsnota. Verschillende schepenen engageren zich om in hun beleid ruimte te maken voor die inspraak. Schepenen Elke Decruyenaere (Groen), Astrid De Bruycker (sp.a) en Rudy Coddens (sp.a) geven ook lezingen op het evenement. “Later blikken we terug naar die beleidsnota om te zien welke punten zijn uitgevoerd en waar er nog werk aan is”, aldus de dienst beleidsparticipatie.