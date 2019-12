Stad vervijfvoudigt middelen voor burgerbudget Yannick De Spiegeleir

04 december 2019

21u53 0 Gent De Gentenaars kunnen deze legislatuur ruim 6 miljoen euro besteden via het vernieuwd project ‘Burgerbudget’. Dat is vijf keer meer dan in het eerst project dat enkele jaren geleden door de stad werd opgestart.

Bovendien krijgt elk van de 25 wijken nu zijn eigen budget. De wijkbewoners kiezen zelf wat ze het belangrijkst vinden.

“We waken er bovendien over dat de groep wijkbewoners die die keuzes maakt iedereen in de wijk vertegenwoordigt, óók kwetsbare groepen”, zegt schepen van Participatie Astrid De Bruycker (Open Vld). “Wij willen de stad samen besturen, op basis van transparantie, heldere informatie en ruimte voor opbouwende kritiek. Alleen op die manier krijg je oplossingen die doordacht zijn én waar zoveel mogelijk mensen achter staan. Daar worden we uiteindelijk allemaal beter van.”