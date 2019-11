Stad verkoopt ‘School van Toen’ in 2022: “Schoolmuseum wordt échte school” Yannick De Spiegeleir

01 november 2019

16u49 3 Gent In 2022 verkoopt het stadsbestuur het voormalig schoolgebouw aan het klein Raamhof waarvan op dit moment ‘De School van Toen’ gebruikt maakt.

Het college besliste tijdens de budgetbesprekingen over de verkoop en bracht de vzw ondertussen op de hoogte. Van het schoolgebouw, dat in het hart van de stad ligt, wil de stad opnieuw een school laten maken. Stad Gent zal daarvoor polsen bij verschillende schoolbesturen.

Schepen van Onderwijs Elke Decruynaere: “Dit was geen gemakkelijke beslissing. De vrijwilligers van de vzw hebben zich jarenlang hard ingezet om de historische ervaring van het oude schoolleven toonbaar en tastbaar te maken. Maar we staan voor enorme uitdagingen. Onze scholen hebben onderhoud en vernieuwing nodig. En we hebben ook echt nieuwe schoolgebouwen nodig om elke leerling plaats te kunnen bieden. Het gaat om een investeringsbudget van 120 miljoen euro en dat dwingt ons tot het maken van moeilijke keuzes. We gaan nu samen met de raad van bestuur van de vzw kijken wat de mogelijkheden zijn.”

Onder meer het Huis van Kina in de Sint-Pietersabdij zou mogelijk de collectie, of een deel ervan zoals de klas van toen, een nieuwe thuis kunnen bieden, zodat scholen deze nog kunnen bezoeken.