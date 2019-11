Stad verhoogt takeltarieven maar takelaar is de klos: “De mensen noemen mij plots een geldwolf” Erik De Troyer

28 november 2019

17u27 0 Gent Gent had al de hoogste takelprijzen en vanaf volgend jaar gaan die nog fors omhoog van 260 naar 315 euro. De bekende Gentse takelaar Ludwig De Brabander van Lybaert en D&S wordt daar voortdurend op aangesproken. “De mensen noemen mij nu een geldwolf maar ik verdien daar dus geen euro meer aan. Het is de stad die die prijzen heeft verhoogd, niet ik”, zegt hij.

Tijdens de voorstelling van het meerjarenplan liet schepen van financiën Rudy Coddens (sp.a) noteren dat de Stad niet zelf bepaalt hoeveel er wordt gevraagd voor een takeling. “Het gaat om de prijs die wij zelf moeten betalen aan de takelaars”, zei hij toen.

“Maar daar klopt helemaal niets van”, zegt Ludwig die zowel takelbedrijf Lybaert als D&S runt. “Bij zowat elke takeling krijg ik opmerkingen over die prijsverhoging. Ik ben plots de dief die de tarieven zo hoog heeft gelegd, de geldwolf. Maar ik heb met die tarieven helemaal niets te zien.”

De takelaar wil daarom openlijk getuigen over wat hij verdient aan zo’n takeling “We hebben meegedaan aan een openbare aanbesteding in juli. Als voorwaarde stond in de aanbesteding dat we maximaal 110 euro mochten aanrekenen voor een takeling. Hoe groter de korting we de stad gaven op onze takelingen hoe meer weken we per jaar mochten takelen. Uiteindelijk heb ik vier verschillende takelbedrijven. Ik heb met allemaal meegedaan en verschillende kortingen gegeven tussen 30 en 10%. Aan de meeste takelingen hou ik daardoor 77 euro over. Het overige geld vloeit terug naar de stad. Als de prijzen opslaan verdien ik daar dus geen euro extra door. Integendeel, mijn inkomsten zijn zelfs gedaald omdat ook het aantal wagens daalt. De komende vier jaar zit ik vast aan die bedragen.”

Ludwig De Brabander maakte ook de vergelijking met andere steden en gemeenten. “In Antwerpen krijgt de takelaar 110 euro en gaat er 70 euro naar de stad. In Temse rekent men 120 tot 239 euro, Sint-Niklaas 95 tot 125 euro en Roeselare 150 euro, telkens zonder dat er een euro naar de stad gaat. Ik werk dus voor een veel lager bedrag dan mijn collega’s. Dat ik dan verwijten krijg is zeer vervelend.”

Schepen van financiën Rudy Coddens (sp.a) reageert kort: “Ik baseer mij op de gegevens die de diensten mij doorgeven. Ik zal er de diensten nog eens op aanspreken”, zegt hij.

De Gentse N-VA vindt dat schepen Coddens onjuiste informatie deelde en daarmee een ondernemer in een slecht daglicht zette. “Men beseft heel goed dat het nieuwe tarief niet meer redelijk is. Mensen die naar de rechtbank trekken zouden best wel eens hun gelijk kunnen halen: het gevraagde bedrag is niet in overeenstemming met de geleverde dienst”, zegt Sandra Van Renterghem (N-VA). “De stad weet dat zelf maar al te goed. Anders zouden ze de verantwoordelijkheid niet afschuiven naar de takelaars.”