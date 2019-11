Stad verdubbelt middelen voor studieondersteuning kwetsbare kinderen Yannick De Spiegeleir

26 november 2019

12u21 0 Gent De Stad Gent trekt jaarlijks 100.000 euro extra uit om via het Onderwijscentrum Gent meer initiatieven rond studieondersteuning van kwetsbare kinderen financieel en inhoudelijk te ondersteunen. Dat is meer dan een verdubbeling van het huidige budget.

Studies wijzen uit dat zo’n persoonlijke ondersteuning de ontwikkelingskansen van kinderen uit kwetsbare gezinnen bijzonder ten goede komen. In Gent wordt 22,8% van de kinderen in kansarmoede geboren. Heel wat kansarme kinderen ervaren moeilijkheden bij het maken van huiswerk, waardoor er een grote vraag is naar studieondersteuning. Uit een marktonderzoek van vzw Uilenspel blijkt dat met het huidige aanbod amper 7% van deze kinderen een beroep kan doen op gratis studieondersteuning.

“Met deze extra middelen willen we voor meer gezinnen het verschil maken. We weten dat studieondersteuning werkt en de schoolloopbaan van kinderen een boost geeft. Mijn droom is dat we elk kind dat het nodig heeft, kunnen bereiken”, zegt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen).

Onder studieondersteuning vallen activiteiten rond huiswerkbegeleiding en schoolse ondersteuning, vaak bij de kinderen thuis, soms ook in groep op centrale plaatsen. Dankzij de extra middelen zijn er in Gent enkele kleinere aanbieders die nu hun werking kunnen uitbreiden, net zoals grotere spelers zoals Uilenspel en Kompanjon. Die twee organisaties zullen ook een vorming aanbieden aan alle vrijwilligers. Daarnaast is het de bedoeling dat ze investeren in het delen van expertise en participeren aan cultuur- en vrijetijdsactiviteiten.