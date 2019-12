Stad trekt recordbudget uit voor armoedebestrijding: “25 miljoen euro extra voor OCMW” Yannick De Spiegeleir

04 december 2019

21u06 0 Gent De Stad Gent maakt deze legislatuur een absoluut speerpunt van armoedebestrijding. “We hebben oog voor wie het moeilijk heeft. Het OCMW heeft in totaal 434 miljoen budget, waarvan 25 miljoen euro extra. Dat is meer dan ooit tevoren”, zegt schepen van Armoedebestrijding Rudy Coddens (sp.a).

In Gent blijft de kinderarmoede gelijk terwijl ze in andere grote steden toeneemt. Maar het Gentse cijfer blijft schrijnend: meer dan een op vijf wordt geboren in een kansarm gezin. “Kinderen, jongeren en de gezinnen waarin ze opgroeien, krijgen daarom onze bijzondere aandacht. Onder meer het project ‘Kinderen Eerst’ wordt in deze bestuursperiode uitgebreid. De spreekuren van maatschappelijk werkers in scholen leveren zeer goede resultaten op: gezinnen die nog niet ‘op de radar staan’, komen zo ook in contact met hulpverlening”, verduidelijkt Coddens.

Van de 92 miljoen investeringen in huisvesting gaan er 33 naar het vernieuwen en het bouwen van sociale woningen. De daklozenopvang wordt verder uitgebreid en verbeterd. Ook binnen de beleidsdomeinen mobiliteit, vrije tijd en gezondheid is er extra aandacht voor kwetsbare Gentenaars. Er komt een plan voor inclusieve mobiliteit om vervoersarmoede aan te pakken, 2,5 miljoen euro extra voor de UiTPAS en er is 4 miljoen euro voor gezondheidsbeleid, onder andere voor een beter mentaal welzijn van de Gentenaars met de inzet van eerstelijnspsychologen in twee pilootwijken.

“Veel hefbomen liggen op Vlaams en federaal niveau, maar dat houdt ons niet tegen om zelf tot het uiterste te gaan. Om de armoede in onze stad te bestrijden, maken we meer dan een half miljard euro vrij. We gaan extra hard focussen op gezinnen sterker maken", aldus Coddens.