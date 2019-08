Stad test luchtkwaliteit om baby’s in open lucht te laten slapen in crèches Erik De Troyer

20 augustus 2019

17u14 2 Gent Al in tien kinderdagverblijven in Gent kunnen baby’s in de buitenlucht slapen in speciaal daarvoor ontwikkelde bedjes. De stad wil nu de luchtkwaliteit onderzoeken rond haar opvanglocaties om na te gaan of buitenbaby’s op nog meer locaties mogelijk zijn.

In Scandinavië zijn kinderen die overdag buiten slapen al lang geen uitzonderling meer. Ook in Nederland, Duitsland, Zwitserland en Nederland begint het aan te slaan. Ook bij ons zijn er al heel wat crèches die slapen in open lucht mogelijk maken. Met die De Biotoop is er zelfs een bedrijf in Gentbrugge dat houten buitenbedden maakt.

Buiten slapen heeft een aantal voordelen. Zo kunnen kinderen meer op hun eigen ritme slapen en worden ze minder gestoord door andere kinderen. De kinderen slapen ook rustiger en zijn na het slapen actiever.

Vanaf deze maand voert de Ugent metingen uit van de luchtkwaliteit binnen en buiten een aantal stedelijke opvanglocaties. Op basis van die gegevens en de ervaringen van crèches waar kinderen al buiten kunnen slapen wordt dan een gids opgemaakt en beschikbaar gesteld aan het personeel van de kinderopvang.

“De pioniers in onze kinderopvang zijn enthousiast over het buiten slapen”, zegt onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen). “Tijd dus om de visie op buiten slapen verder uit te bouwen en met een cahier vol tips en tricks de kinderbegeleiders en verantwoordelijken te ondersteunen. Op basis van de aanbevelingen van UGent en de bevindingen van de opvanglocaties, gaan we verder aan de slag. Ouders kiezen natuurlijk zelf of ze willen meedoen met het initiatief.”