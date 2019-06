Stad steunt marktkramers die LEZ niet binnen mogen HANDELAARS KUNNEN SUBSIDIE KRIJGEN OM NIEUWE WAGEN OF MOTOR TE KOPEN Erik De Troyer

07 juni 2019

17u23 0 Gent Ook de Gentse marktkramers zullen zich aan de lage-emissiezone (LEZ) moeten houden en dat is een probleem, want marktwagens kosten vaak stukken van mensen. De stad heeft nu een subsidiereglement klaar waarmee marktkramers een deel van hun onkosten kunnen recupereren. "Elke tegemoetkoming is goed, maar er zullen marktkramers afhaken", zegt Johan De Leeuw van de beroepsvereniging voor ambulante handelaars.

De meeste markten vinden in Gent in de deelgemeenten plaats. Die van de Vrijdagmarkt is echter enkel te bereiken door voertuigen die voldoen aan de voorwaarden van de LEZ. Idem voor de rommelmarkt van Sint-Jacobs, de Oude Beestenmarkt of de bloemenmarkt op de Kouter. Voldoen de marktwagens niet dan dient men te betalen. Een rekening die kan oplopen tot 1.030 euro per jaar.

Tot 10.000 euro subsidie

De stad heeft nu een tegemoetkoming klaar voor de marktkramers. Die zal op de volgende gemeenteraad voorgelegd worden. Concreet zullen marktkramers met een vaste stek op één van de vier markten tot 10.000 euro kunnen krijgen van de stad. Met dat bedrag kan een nieuw voertuig gekocht worden of de motor vervangen worden van een bestaande marktwagen. De stad betaalt maximaal 50 procent van de totale factuur terug. Wie een nieuwe wagen of motor koopt, kan ook een subsidie krijgen voor de aanpassing van het verkoopgedeelte. In dat geval komt de stad voor maximaal 5.000 euro tussen. In totaal heeft het stadsbestuur 150.000 euro gereserveerd voor al die aanpassingen.

De marktkramers hebben nog geprobeerd om een vrijstelling te krijgen. "Een marktkramer is echt niet de grote vervuiler", zegt Johan De Leeuw. "We rijden hooguit enkele kilometers in de zone, zetten onze motor uit en na de markt vertrekken we snel. Zelf moet ik tegen 2025 mijn marktwagen vervangen omdat de regels dan nog strenger worden, maar tegen die tijd ben ik waarschijnlijk zelf gestopt. Ik ben er zeker van dat er toch marktkramers zullen afhaken. Niet iedereen heeft de middelen of de leeftijd om nog zo'n grote investering te doen. We hopen er nog altijd op dat we de gesprekken lopende kunnen houden en dat we alsnog tot een vergelijk komen met de stad om vrij de zone in te mogen."

Geen uitzondering mogelijk

"We kunnen eenvoudigweg geen uitzonderingen toestaan voor marktkramers", klinkt het het op het kabinet van schepen Sofie Bracke (Open Vld). "Wie een lage-emissiezone wil invoeren, moet zich houden aan de richtlijnen die decretaal zijn opgesteld door Vlaanderen. Daar mogen we niet van afwijken."

Enkel wie aanpassingen of aankopen uitvoert tussen 1 juli en 31 december 2020 komt in aanmerking voor de subsidie.