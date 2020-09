Stad steunt evenementen in openlucht tot eind volgend jaar, 3 wijkfestivals krijgen dit najaar al kleinschalig alternatief Sabine Van Damme

29 september 2020

15u19 0 Gent Niks te doen in Gent, dat zijn we beu. Na ‘geen Gentse Feesten’ wil de stad zorgen voor zoveel mogelijk alternatieven in openlucht. Drie wijkfestivals, Buurdruusterrock, Woodrock en Copacobana, krijgen geld van de stad voor een coronaproof alternatief in het najaar, Copacobana is intussen voorbij. Maar ook andere organisatoren kunnen vanaf dit najaar tot eind volgend jaar tot 10.000 euro subsidie krijgen voor het op poten zetten van een openluchtevenement.

“Een evenement in openlucht coronaveilig organiseren brengt heel wat extra kosten voor de logistieke organisatie met zich mee”, luidt de uitleg van bevoegd schepen Annelies Storms (sp.a). “Denk aan extra personeel voor bediening, bijvoorbeeld, of het opzetten van een registratiesysteem, meer veiligheidspersoneel, aangepaste audio- en lichtinstallaties, een videoverbinding, grotere podia of een aparte in- en uitgang. Daarom neemt de stad vanaf dit najaar tot eind 2021 een groot deel van die kosten op zich.”

Vlaams Noodfonds

Om de noodlijdende evenementensector te ondersteunen, betaalt de stad vanaf dit najaar tot eind 2021 tot 70% van de extra productiekosten terug. Een organisator kan tot 10.000 euro subsidie aanvragen. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het aantal toegelaten bezoekers, en of de toegang gratis is. De stad voorziet daarvoor in totaal 200.000 euro uit het Vlaams Noodfonds voor de vrijetijdssector.

De subsidie gaat naar organisatoren van zowel cultuur-, sport- als andere evenementen in openlucht op het grondgebied van Gent. Een organisator kan maximaal 2 keer gebruik maken van deze subsidie, en het evenement moet voldoen aan alle veiligheidsvoorwaarden van de Nationale Veiligheidsraad en de stad Gent die op dat moment gelden.

Ondertussen kreeg het Copacobanafestival dat eerder in september coronaproof doorging al 20.000 euro subsidie. Ook de festivals Bruudruusterrock en Woodrock ontvangen elk 10.000 euro subsidie om dit najaar een alternatieve, meer kleinschalige editie op poten te zetten.