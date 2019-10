Stad stelt toekomstplannen voor: wat komt er, en wat wordt duurder? Het Stadsbestuur is klaar met de financiële planning voor de komende jaren, al lijken voorlopig alleen de grote lijnen vast te liggen. Het vierpartijenbestuur beschikt over 1,1 miljard euro, waarvan een investeringsbudget van 630 miljoen euro. Toch wordt via allerlei taksen nog extra geld opgehaald, om heel wat plannen te realiseren. Wij filterden de belangrijkste eruit. Sabine Van Damme Erik De Troyer & Yannick De Spiegeleir

18 oktober 2019

17u24 0

Vernieuwde Blaarmeersen, en nieuw zwembad in Wondelgem

Sofie Bracke haalde 50 miljoen euro binnen, en gaat daarmee onder meer de Blaarmeersen vernieuwen én een zwembad bouwen in Wondelgem. “De speeltuin op de Blaarmeersen moet dringend moderner, en daar hoort een hedendaagse cafetaria bij. Ook de cafetaria aan het strand krijgt een make-over. En op het strand zelf moet een zone komen voor kinderen die te groot zijn voor de krekenplas, maar nog te klein voor de grote glijbanen. Daar komt extra speelmateriaal op het strand, maar er komen ook extra glijbanen in de vijver. Zo maken we van de Blaarmeersen dé gezinsplek van Gent. “We gaan ook zwembad Neptunus in Wondelgem aanpakken. Nu is dat enkel in de 2 zomermaanden open, en dat kost teveel. We gaan daar een volledig nieuwbouwzwembad zetten, meteen ook een oplossing voor de vele scholen die nu moeten puzzelen met zwemuren.”

Vuiniszakken duurder, containerpark niet meer gratis

De prijs van de gele vuilniszak gaat omhoog. “Maar voor wie goed sorteert, wordt afvalverwerking niet duurder”, zegt schepen Bram Van Braeckevelt. “Vandaag betaal je 1,74 euro voor een gele zak van 60 liter, dat wordt 1,84 euro voor een zak van 50 liter. Maar we starten in januari ook met het systeem van P+MD. Dat wil zeggen dat er veel meer in de blauwe zak mag, en die wordt niet duurder. Alle verpakkingsplastic mag dan mee in de blauwe zak, waardoor een doorsnee gezin ongeveer een kwart minder restafval zal hebben. Eigenlijk belonen we dus diegenen die goed sorteren.” Grofvuilophalingen zullen ook niet meer gratis zijn, dat mag niet meer van Vlaanderen. “Vanaf april moeten we tegen onze zin geld vragen voor de ophaling van grofvuil aan huis, vanaf 2022 moet je ook voor grofvuil betalen op de recyclageparken. We voeren we sociale correcties door. De groep die daar recht op heeft mag bijvoorbeeld wel nog één keer per jaar gratis grofvuil buiten zetten.” Er gaat overigens 21 miljoen extra naar Ivago, onder meer voor ‘meer geel op straat', en een make-over van de recyclageparken, met betere toegangen en meer ‘parkwachters’.

50 miljoen voor meer groen

Astrid De Bruycker haalde 50 miljoen euro binnen voor openbaar groen. “Daarin zit niet alleen geld voor extra onderhoud van onze parken en groengebieden. Er is ook geld voor de heraanleg van de paden in het Citadelpark, en voor nieuwe parken, vooral in de 19de eeuwse gordel. In de Rooigemwijk komt een ‘Papiermolenpark’, we vernieuwen het Tolhuispark, het Driemasterpark in Wondelgem en het Reigerspark achter het station. Met het RUP Groen komt er 109 hectare openbaar groen bij, 90 hectare bos, en wordt er 266 hectare waardevol groen beschermd.

Huis van de Jeugd

29 miljoen euro gaat naar bijkomende capaciteit voor onderwijs en kinderopvang, 43 miljoen was al gepland. “In totaal investeren we 120 miljoen euro in het onderhoud, de uitbreiding van bestaande en de bouw van nieuwe scholen en kinderdagverblijven”, zegt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen). Basisschool De Triangel krijgt terug een definitieve plek in haar wijk tegen 2023. “We voorzien een budget van 10 miljoen euro voor een nieuwbouw of een grondige renovatie van de bestaande gebouwen”, zegt Decruynaere. In afwachting van een verhuis kan De Triangel de garantie dat het nog 4 schooljaren kan blijven in het oude stadslabo in het Baudelopark. Na de verhuis van De Triangel vanaf 2023 tot en met 2024 loopt er in het oude stadslabo een tijdelijke invulling door de jeugd. Ondertussen worden, samen met de jongeren, de plannen getekend en de eerste werken uitgevoerd om het Huis van de Jeugd te bouwen. “Bovenop de blijvende inzet voor Gent als kindvriendelijke stad komt er extra aandacht voor de jeugd. Het aanbod aan activiteiten voor en door kinderen en jongeren in de stad zal de komende jaren fors uitbreiden. Het Onderwijscentrum breidt uit met het oog op het lerarentekort en zet meer brugfiguren in om ouders en schoolteams dichter bij elkaar te brengen”, besluit Decruynaere.

Meer snelheidsboetes, terrastaks, en andere taksen omhoog

De personenbelastingen stijgen niet, dus haalt de stad elders extra inkomsten. “De snelheidsboetes voor zone 50 en zone 30 gaan binnenkort niet meer naar het Vlaams boetefonds, maar naar de stadkas", zegt Mathias De Clercq. “Het aantal boetes zal wel stijgen, de komende jaren, in het kader van verkeersveiligheid. We rekenen daar jaarlijks 3,5 miljoen euro mee op te halen.” Ook de taksen op de terrassen gaan omhoog, hoeveel juist is nog niet duidelijk. Verder stijgen ook de taksen op drukwerk en bepaalde bedrijfsbelastingen.

Veel geld voor de flikken

De Gentse flikken worden op hun wenken bediend. De stad wil nu werk maken van die broodnodige, nieuwe kazerne aan de Groendreef, zodat het bouwvallige Ekkergem verlaten kan worden. Maar er is ook geld om het politiekantoor in de Belfortstraat te vernieuwen, om de flikken te voorzien van nieuw en modern materiaal, én om nog eens 50 extra flikken aan te werven. “Meer, modernere, en beter gehuisveste flikken, daar gaan we voor”, zegt De Clercq. Na jaren met personeelstekort zal dat een opluchting zijn voor het korps.

Injectie van 92 miljoen euro in woonbestand

Tijdens de verkiezingen beloofde men al 90 miljoen euro in de woonmarkt te pompen, na de budgetbesprekingen klokt de stad zelfs af op 92 miljoen euro. Dat geld gaat voor zowat een kwart naar sociale huisvesting. Het bijbouwen, renoveren en vervangen van sociale huurwoningen is goed voor 33 miljoen euro.

De Brugse Poort en het Rabot krijgen een opwaardering en er komen stadsvernieuwingsprojecten voor de Bloemekenswijk en Sluizeken-Tolhuis-Ham. De bestaande stadsvernieuwingsprojecten voor de Muide en Sint-Amandsberg gaan verder.

68 miljoen euro voor cultuur

De budgetten voor cultuur worden ferm opgetrokken. “We voorzien elk jaar 2,5 miljoen euro waarmee we bestaande en nieuwe spelers in de cultuursector kunnen steunen. De subsidies van de provincie zijn opgedroogd en wij springen als stad in de bres. In veel steden bespaart men op cultuur maar wij zetten er net op in”, aldus schepen van cultuur Sami Souguir (Open VLD). Daarnaast komen er nog 53 miljoen euro vrij om de Gentse musea en cultuurhuizen aan te pakken.”

Wijkmobiliteitsplannen vanaf 2021

Mobiliteit gaat met een aanzienlijke hap uit het budget lopen: 111 miljoen euro in totaal. Dat bedrag gaat naar het vernieuwen en verbeteren van pleinen en straten en het realiseren van nieuw water in stad zoals eerder aan de Reep gebeurde. “De wijkmobiliteitsplannen met nadruk op stappers en trappers worden het voornaamste doel qua mobiliteit”, zegt schepen Filip Watteeuw (Groen). “ We starten nu met het traject dat vermoedelijk twee jaar zal duren. Pas in 2021 zal het eerste wijkmobiliteitsplan er zijn. Sint-Amandsberg komt eerst aan de beurt.”