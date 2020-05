Stad start een stedelijke werkgroep droogte en neemt een ‘onthardingsaannemer’ aan Sabine Van Damme

26 mei 2020

18u13 0 Gent Het regent te weinig en ons land krijgt nu al de derde zomer op rij af te rekenen met een periode van extreme droogte. “We zetten volop in op ontharding en op waterinsijpeling in de bodem”, klinkt het nu, “En bij elke bronbemaling zal een tapkraan voor de buurt verplicht worden.”

Tine De Moor wilde weten wat de stad zelf gaat doen om de stad te wapenen tegen de droogte. “Er wordt een stedelijke werkgroep droogte opgestart”, zegt milieuschepen Tine Heyse. “Die gaat kijken wat er kan worden gedaan worden. We denken aan het opvangen van regenwater van de daken van niet alleen kerken, maar ook sporthallen en andere stadsgebouwen. Bovendien gaan we het project rond bronbemaling verplicht maken. Bij eke bouwput waar grondwater wordt opgepompt, zal dat water ter beschikking staan van particuliere buurtbewoners.” (Lees verder onder de foto)

Maar er is meer. “We stellen vanuit de wegendienst een onthardingsaannemer aan”, zegt schepen Filip Watteeuw. “Die zal zich specifiek richten op kleine en grotere onthardingswerken. Er zijn veel plaatsen waar dat kan, en dat zijn kleinschalige quick wins. Beton of asfalt wordt vervangen door groen, zodat waterinfiltratie en buffering mogelijk wordt. Op lange termijn moet ontharding de rode draad worden bij elk project van de stad. We gaan voor 15% minder verharding per jaar, over alle projecten heen. We maken ook telkens de balans op. Hoeveel verharding was er voor de heraanleg van pakweg de Nekkersputstraat, en hoeveel was er daarna nog. Ook de private aannemers moeten meedoen. Grote asfaltvlaktes als parking kunnen niet meer. En de Groendienst kiest voortaan bij de aanleg van openbaar groen voor droogtebestendige planten.”