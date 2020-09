Stad speelt open kaart: alle Gentse coronacijfers staan online Sabine Van Damme

24 september 2020

19u26 0 Gent De coronacijfers stijgen, dat weet intussen iedereen. Voor wie de situatie op de voet wil volgen, heeft de stad nu een De coronacijfers stijgen, dat weet intussen iedereen. Voor wie de situatie op de voet wil volgen, heeft de stad nu een website gelanceerd waarop alle Gentse (en Oost-Vlaamse) cijfers te zien zijn. Hoeveel besmettingen zijn er in welke leeftijdscategorie? Kleurcode? Aantal patiënten in het ziekenhuis? Het staat er allemaal, en het wordt dagelijks up to date gebracht.

De stad Gent wil iedereen zo breed mogelijk informeren over de coronasituatie in Gent. Daarom worden extra cijfers op lokaal niveau ter beschikking gesteld op een online dashboard. Dat is voor iedereen vrij toegankelijk. “We vinden het als stad belangrijk om op een open en objectieve manier over coronacijfers te communiceren”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. “We volgen voor Gent van bij het begin van de crisis de situatie nauwgezet op en baseren ons hiervoor op meerdere indicatoren. De voornaamste hebben we nu voor iedereen samengebracht in een overzichtelijk dashboard.” (Lees verder onder de grafiek)

De cijfers in het nieuwe dashboard zijn gebaseerd op gegevens van Sciensano en van de Zorgatlas van het Agentschap Zorg en Gezondheid anderzijds. Zorgprofessionals en burgers vinden er terug hoeveel testen er de voorbije dag werden afgenomen in Gent, en hoeveel daarvan positief waren. Daarnaast staan er in het dashboard ook gegevens over de incidentie op 7 en op 14 dagen, en het aantal positieve testen per leeftijdscategorie. Bovenaan staat in het dashboard telkens een korte duiding over de huidige situatie in Gent. Hiervoor wordt samengewerkt met Eerstelijnszone Gent.

Ziekenhuis

Wat valt er onder meer af te lezen? Sinds het begin van de coronacrisis in maart, hebben in Gent 1.747 mensen positief getest op het coronavirus. De voorbije 14 dagen hebben in Gent 361 mensen positief getest op Covid-19. Op 23 september 2020 werden 2.232 testen afgenomen in Gent, waarvan er 46 positief waren. De meeste besmettingen deden zich in de voorbije 14 dagen voor bij 30-39 jarigen (86), 10-19 jarigen (81) en 20-29 jarigen (71).

Een aantal cijfers is niet beschikbaar op lokaal niveau, maar wel op provinciaal niveau. Zo bedraagt het reproductiegetal voor de provincie Oost-Vlaanderen momenteel 1,17. Dit getal geeft aan hoeveel mensen besmet worden met Covid-19 door één besmette persoon, en geeft dus een idee van hoe snel het virus zich verspreidt. Daarnaast liggen in Oost-Vlaanderen momenteel 55 mensen in het ziekenhuis met Covid-19.

De Gentse coronacijfers zijn hier te vinden.