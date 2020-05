Stad schroeft samenwerking met hostels voor daklozenopvang terug maar verhoogd aantal bedden blijft Wouter Spillebeen

22 mei 2020

15u50 0 Gent Het aantal bedden voor de opvang van daklozen in Gent blijft zeker nog tot 30 juni verhoogd tot 116. Door de coronamaatregelen werd de capaciteit van veel reguliere locaties kleiner en werd een beroep gedaan op hostels. Nu kan de samenwerking met hostels afgebouwd worden.

Normaal zijn er in deze periode 65 bedden voor daklozen in de nachtopvang. In de winter zijn dat er 105. Maar tijdens de coronacrisis is de nood aan opvang een stuk hoger, terwijl de capaciteit van de reguliere locaties net kleiner is. De stad kreeg daarom hulp van de uitbaters van Gentse hostels, waardoor de capaciteit momenteel op 116 bedden ligt.

Nauwelijks lege bedden

Het aantal beschikbare bedden blijft de komende weken even hoog, maar intussen worden de maatregelen in de reguliere locaties stilaan afgebouwd en kunnen die weer openen. “Dat het nodig was om de opvang verder te zetten is duidelijk: er zijn meestal nauwelijks lege bedden in de nachtopvang de laatste weken. Dat terwijl de capaciteit bijna dubbel zo hoog is als normaal tijdens deze periode van het jaar”, zegt schepen Rudy Coddens (sp.a), bevoegd voor armoedebeleid . “Hoogstwaarschijnlijk zullen we ook na 30 juni meer opvang blijven aanbieden.”

Op de reguliere locaties zullen bijvoorbeeld weer twee mensen in een kamer kunnen slapen. In Huize Triest wordt ook de refter ingepalmd om extra plaats te creëren. Er zijn ook vier plaatsen voor gezinsopvang beschikbaar. De stad blijft ook samenwerken met Zorgdorpen vzw om zieke daklozen op te vangen in het Leeuwenhof.