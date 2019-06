Stad roept op: “Stop aub met vochtige doekjes in toilet te gooien!”

Erik De Troyer

12 juni 2019

08u46 0 Gent Een opmerkelijke oproep van de Gentse schepen Filip Watteeuw (Groen). Hij roept op om niet langer vochtige doekjes in toiletten te gooien. Recent raakte daardoor in Muilaardstraat een pompstation volledig geblokkeerd waardoor de riolering het water niet meer kon slikken.

Anneleen Van Bossuyt (N-VA) wou weten wat de rioleringsproblemen in de Muilaardstraat hadden veroorzaakt. “Als het hard regent komt het afvalwater daar uit de riolen gespoten. Als oplossing werd een geul gegraven waaruit al het vuil water in de Leebeek wordt gepompt. Daardoor komen in die beek dode vissen bovendrijven.”

Het antwoord van Watteeuw was verrassend: “Vochtige doekjes zijn het probleem”, zegt hij. “Die worden gebruikt om baby’s te verversen maar lossen niet op en worden een soort vezelachtige brij. Die zorgen ervoor dat onze pompstations vast lopen. Het is een groot probleem en dus roepen we op om die niet meer door te spoelen. Ze zijn er niet voor gemaakt. Bij hevige neerslagbuien zorgen ze voor grote overlast. Die doekjes moeten daarom echt meegegeven worden met het restafval.”

“Er zijn wel meer zaken die in Gent voor problemen in de riolering zorgen”, aldus Watteeuw. “We krijgen te maken met vetophopingen, betonophopingen. Er zelfs ooit een volledige matras uit een rioolput gehaald.”

