Stad roept op om zelf huis als erfgoed te signaleren...maar immosector raadt dat af Erik De Troyer

20 augustus 2019

15u36 0 Gent De stad Gent zal de komende maanden op zoek gaan naar nieuwe woningen die thuishoren op de erfgoedlijst, meer bepaald gebouwen van de periode 1900 tot 1945 die tot nu toe ontsnapten aan de aandacht van de monumentenwachters. De stad doet zelfs een oproep naar huiseigenaars om zelf hun woning te melden als mogelijk erfgoed. In de immowereld raadt men dat echter af. “Eens een woning op die lijst staat wordt alles nodeloos ingewikkeld.”

Sint-Amandsberg en een deel van de Dierentuinwijk aan het Muinkpark komen als eerste aan de beurt. De Aannemersstraat, Bouwmeestersstraat, Klinkkouterstraat, Scheldestraat, Wolterslaan, Paul Fredericqstraat, Jakob Heremansstraat, Muinkkaai, Hofstraat, François Bernardstraat en de Tijgerstraat worden als eerste onder de loep genomen. Concreet zullen de dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie op basis van wetenschappelijke criteria de erfgoedwaarde van de Gentse gebouwen onderzoeken.

Daarbij zwaait de stad met voordelen. “Wanneer de eigenaar de gevel wil restaureren, kan de Stad hiervoor een subsidie geven. Een eigenaar kan voor werken aan het pand in aanmerking komen voor een erfgoedlening bij het Participatiefonds Vlaanderen. Bovendien is er een afwijking van de normen rond energieprestatie en binnenklimaat voorzien. Zo kan de erfgoedwaarde van het pand behouden blijven en kan het pand toch aangepast worden aan hedendaagse woonkwaliteitsnormen”, klinkt het bij de stad. “Mensen die vermoeden dat hun eigendom op de inventaris hoort, kunnen contact opnemen met het Agentschap Onroerend Erfgoed.”

Ik zou nooit zelf een pand aangeven als mogelijk erfgoed. Een simpele moluur aan de muur kan genoeg zijn om een verbouwing tegen te houden Immosector

In de immosector waarschuwt men voor de keerzijde van de medaille. “Ik zou nooit zelf een pand aangeven als mogelijk erfgoed”, zegt een vaste waarde in de immosector. “Als je eenmaal een monumentenwachter binnen hebt gelaten, ben je verloren. Een simpele moluur aan de muur kan genoeg zijn om een verbouwing tegen te houden. Let wel: de monumentenwachters doen belangrijk werk. Ze zorgen er voor dat de stad mooier wordt, maar alles wordt ook nodeloos ingewikkeld. De subsidies die men krijgt gaan dan naar een veel duurdere renovatie. Bijvoorbeeld om glas te plaatsen zijn er zeer strenge en dus kostelijke normen. Naar mijn gevoel is een beschermd monument eerder minder waard dan meer.”

Uit een onderzoek uit 2018 blijkt dat woningen die beschouwd worden als beschermd erfgoed 6 procent meer opbrengen dan een gewone woning en beschermde monumenten zelfs 12 procent. Vaak heeft dat te maken met authentieke elementen die kopers aantrekkelijk vinden waardoor ze meer willen betalen. Ook de buren profiteren mee. Woningen die uitkijken op een beschermd stadsgezicht zijn 3 procent meer waard.

Registratierechten

Marc Poelaert uit Ledeberg woont sinds dit jaar in een beschermd monument. Zijn villa Goethals aan de Hundelgemsesteenweg werd door minister Bourgeois op de lijst van beschermde monumenten gezet. “Ik ben er nog steeds niet helemaal uit of dit nu een goede of een slechte zaak is. Ik weet wel dat als we deze woning ooit verkopen de koper slechts 1% registratierechten zal moeten betalen (in plaats van de gebruikelijke 7 of 10%, red). Dat is wel een groot voordeel.”

“Qua nadelen valt dat naar mijn aanvoelen nogal mee”, zegt schepen Filip Watteeuw (Groen). “Het klopt dat er wat meer bij komt kijken wanneer men iets aan de woning wil doen. Dan moet er bekeken worden wat de waardevolle elementen zijn en hoe daar een oplossing voor gevonden kan worden...maar naar mijn gevoel valt dat mee.”