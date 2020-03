Stad reageert op heisa rond Blauwe Kiosk: “We moéten openbare oproep lanceren” Sabine Van Damme

01 maart 2020

12u26 0 Gent De man in de straat, zoals dat heet, reageert verontwaardigt omdat Peter Maximus zal De man in de straat, zoals dat heet, reageert verontwaardigt omdat Peter Maximus zal verdwijnen met zijn Blauwe Kiosk op de Kouter. De stad verhoogt de huurprijs drastisch, en Maximus vindt het nieuwe tarief niet haalbaar. “We moéten wettelijk gezien een openbare oproep voor kandidaten doen”, verdedigt de stad zich. “De straat is van iedereen.”

Schepen Annelies Storms wil de beslissing van de stad kaderen. “Het huidige contract loopt af, en voor het toewijzen van een concessie op het openbaar domein moet het stadsbestuur zich houden aan wettelijke regels. Iedereen moet zich kandidaat kunnen stellen, en er moet een correcte prijs worden bepaald door een onafhankelijke schatter. Dat is ook logisch: de straat is van ons allemaal. Een stukje ervan voor zes jaar ‘privatiseren’ moet tegen correcte en transparante voorwaarden gebeuren. Bovendien gaan de opbrengsten naar het stadsbudget, zodat ze ten goede komen aan alle Gentenaars” De stad huurde een bureau in, en die schatte de waarde van die 5 vierkante meter Kouter op 20.100 euro. Instelprijs, er mag ook meer geboden worden. Peter Maximus betaalde nu 6.950 euro per jaar. “Maar in het nieuwe contract is het terras van 28 vierkante meter wel inbegrepen, terwijl de huidige huurder nog 1.300 euro terrastaks moest bij betalen”, aldus Storms. “De prijs is ook hoger omdat de kiosk straks 124 dagen per jaar kan geopend worden, in de plaats van 72. Dat laatste noemde de huidige huurder alvast onzin. “Wij hebben het geprobeerd, om ook op zaterdag te openen”, vertelde Peter Maximus eerder al. “Dat bracht niks op, het sop was de kool niet waard. Alleen op zondag trekt dit concept volk.”Volgens de stad gaat het dus niet om een prijsstijging met 300% maar om een stijging van minder dan 140% . (8300 (7000 + 1300 voor het terras) x 124 / 72 = 14.294. Een verschil van 5.806 euro met de instelprijs van 20.100.)

Kandidaten voor deze plaats op de Kouter, want de kiosk zelf is eigendom van Peter Maximus, kunnen zich melden tot 27 maart.