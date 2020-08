Stad pakt weer steegjes aan: schabouwelijk wegdek van doorsteekstraatjes wordt vervangen Sabine Van Damme

06 augustus 2020

16u02 0 Gent De stad is al een tijdje bezig met het uitvoeren van het ‘ De stad is al een tijdje bezig met het uitvoeren van het ‘ twintigsteegjesplan ’, en zet daarin opniew 3 stappen vooruit. Half augustus gaan de Kleinvleeshuissteeg en de Sint-Clarastraat op de schop, in de Oliestraat zijn de werken al bezig.

Al sinds 2015 heeft Gent een ‘twintigsteegjesplan’. Uit een inventaris bleek toen dat er 20 steegjes in het centrum vrij frequent gebruikt worden als snelle doorsteek voor voetgangers en fietsers, maar dat het wegdek van die steegjes er erbarmelijk bij lag. Ook verlichting was er nauwelijk. Op 5 jaar tijd heeft de stad al 13 van die steegjes aangepakt, en voorzien van een nieuw wegdek en verlichting. De Gillis Coppinssteeg, de Perkamentstraat, de Jan Botermanstraat, de Phoenixstraat (toegang tot het beluik), de Koolsteeg, de Turrepoortsteeg, de Jonkvrouw Mattestraat, de Watergraafstraat, de Schoenlapperstraat, het Hoefslagstraatje, de Saghermansstraat, de Sint-Jansvest en Sint-Martensblindeken liggen er nu kraaknet bij.

“Nu starten er opnieuw werken in 3 steegjes”, zegt schepen Filip Watteeuw. “We hebben trouwens intussen al 21 steegjes op de lijst staan. De werken in de oliestraat – tussen de Sint-Jansdreef en de Steendam zijn al gestart. Op 17 augustus starten de werken aan de twee anderen: de Sint-Clarastraat en de Kleinvleehuissteeg. Vooral die laatste is een opvallend en gekend exemplaar. Het ligt tussen de Kouter en de Kortedagsteeg. De werken daar zullen 33 werkdagen duren. De Sint-Clarastraat is een zijstraat van de Sint-Lievenspoortstraat.” In de nabije toekomst staan de Heilig-Bloedstraat, de Garensteeg, de Pluimstraat en de Varkensstraat nog op het programma.