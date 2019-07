Stad ontvangt boze fietskoeriers Erik De Troyer

04 juli 2019

18u20 0

Een delegatie fietskoeriers werd vandaag ontvangen op het Gentse stadhuis door schepenen Storms, Van Braeckevelt en Coddens. Vorige maand hielden de Gentse fietskoeriers nog een korte stakingsactie om de omstandigheden waarin ze moeten werken aan te klagen. De fietskoeriers krijgen te horen dat ze belastingvrij kunnen bijverdienen maar de fiscus is het er niet meer eens. De stad belooft enkel fietskoeriers te gebruiken die tegen een correcte verloning werken.

“We kunnen als stad wel degelijk wat doen”, zeggen schepenen Rudy Coddens (sp.a) en Bram Van Braeckevelt (Groen) “Zelf gebruiken we vaak fietskoeriers maar die van Deliveroo gebruiken we niet omdat ze niet werken aan voorwaarden waar we ons achter kunnen scharen.”

“Er is een contract voor duurzaam en correct betaald transport met Cargo Vélo. Daarin zijn heel wat voorwaarden met betrekking tot tewerkstelling opgenomen. Het gaat om zaken als verplichte verzekering voor arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid, een non-discriminatieclausule en andere sociale criteria. In 2020 schrijven we een nieuwe aanbesteding voor fietskoeriers uit en dan zullen we opnieuw strikte eisen stellen”, aldus schepen Storms.