Stad maakt programma alternatieve Feesten bekend: veel livestreams, maar ook heel wat optredens voor (beperkt) publiek Sabine Van Damme

08 juli 2020

De stad heeft vandaag verteld wat er wél te doen zal zijn in de periode van de Gentse Feesten, en dat blijkt heel wat te zijn. Er wordt heel veel gestreamd, maar er zijn ook best wat optredens voor beperkt publiek. En er is zelfs een officiële affiche, die nog voor de afgelasting van de echte Feesten was gekozen. De website van de Gentse Feesten wordt de 'place to be' voor de digitale versie.

Normaal gezien gonst de stad nu al van bedrijvigheid, is de opbouw van alle podia bezig en is de spanning voelbaar in de straten. Vandaag niks van dat alles. Alleen de camera’s van de Gentse Feestenzone, die hangen er wel. Maar het is dus niet omdat er geen podia op de pleinen staan, dat er ‘niks’ te doen zal zijn. “Helemaal géén Gentse Feesten, dat zou al te gek zijn”, zegt Feestenschepen Annelies Storms. “We hebben daarom gedaan wat de Gentenaars doen in zo’n geval: we hebben onze plan getrokken om een passend alternatief te voorzien, mét respect voor alle veiligheidsmaatregelen. De stad biedt extra centen en het online platform, de creatievelingen zetten hun beste beentje voor om ons publiek te bekoren.”

Uiteindelijk zijn er elf kleine initiatieven die toch doorgaan in de Feestenzone. Twaalf eigenlijk, want Pierke Pierlala was twee dagen te laat met zijn subsidieaanvraag en die is dus niet meegeteld, maar zijn Koenfeeranse komt er toch. Daarnaast voorzien heel wat pleinen toch initiatieven waar live publiek welkom is, maar dan wel mét reservatie en tegen een kleine vergoeding. “Dat kan ook niet anders, want anders zouden te veel mensen reserveren en niet komen opdagen”, zegt Storms. “Het is zeker geen vrijgeleide om in de toekomst stukken van de Gentse Feesten op het openbaar domein betalend te maken, die zijn en blijven gratis.”

Koptelefoon

Uitbureau bijvoorbeeld palmt de tuin van het Hotel Dhaene Steenhuyse in, en laat mensen reserveren aan 8 euro, in bubbels van minstens vier. Daar komen onder meer Hans De Booij, Jonas Winterland en Bruno Deneckere optreden. Trefpunt organiseert concerten in de Sint-Jacobskerk, maar ook boekvoorstellingen en debatten in hun bureau boven het Trefpunt. “We voorzien ook enkele verrassingen”, belooft Jan Hozee. Sint-Baafsplein organiseert concerten in De Abt, de Korenmarkt voorziet beperkte kinderanimatie en workshops. Het Veerleplein gaat optredens voorzien in enkele Woonzorgcentra. MiramirO – het straattheaterfestival – vestigt zich in ’t Kuipke en de Floraliahal en gaat daar optredens voorzien. “Dat zal met beperkt publiek zijn, afhankelijk van de voorstelling gaat dat van 30 tot 120 mensen”, zegt Celien Verkest. In samenwerking met Circusplaneet zijn er ook voorstellingen in de Circuskerk op Malem en er is een videowandeling rond de Oude Dokken aan de hand van een QR-code. Bata gaat enkel digitaal. Op de Vlasmarkt gaat er officieel niks door. “Al zullen we wel schermen voorzien waarop de livestream van onze dj’s en een retrospectieve te zien zullen zijn”, zegt Gerald Claes. “En het kan nooit kwaad om een koptelefoon bij te hebben als je op een Vlasmarktterras zit.”

Daarnaast gaan alle pleinen – op Polé Polé na – concerten en andere beelden livestreamen. De stad zorgt via www.gentsefeesten.be dat al die voorstellingen vlot kunnen gevonden en bekeken worden. De regionale televisiezender AVS voorziet ook dagelijks een Gentse Feestenmagazine.

Alle pleinorganisatoren krijgen 50 procent van hun subsidies, en wie ook een alternatieve programmatie voorziet – iedereen behalve Polé Polé dus – krijgt daarvoor nog eens 30 procent subsidies. 51 kleine initiatieven krijgen subsidies, de meeste brengen hun voorstelling echter pas later op het jaar. “Daardoor geven we toch nog steeds 731.000 euro uit aan de Gentse Feesten”, zegt Storms. “We besparen dus een kleine 200.000 euro, geld dat we gebruiken voor coronamaatregelen die de stad neemt op andere vlakken.”