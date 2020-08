Stad maakt 70.000 euro vrij voor gratis coronakits op evenementen: “Zo hoeft niet elke organisatie apart geld uit te trekken” Cedric Matthys

28 augustus 2020

19u21 1 Gent De Stad Gent heeft 70.000 euro uitgetrokken om evenementen coronaproof te kunnen laten verlopen. Met het geld stelde de Uitleendienst coronakits samen die organisatoren gratis kunnen ontlenen. Zo hoeven ze niet zelf te investeren in bijvoorbeeld wasbekkens of ontsmettingsalcohol.

Schepen van Evenementen Annelies Storms (sp.a) moet lichtjes roepen als ze vrijdagavond haar nieuwe project voorstelt. Terwijl ze uitlegt wat de coronakits van de Uitleendienst allemaal bevatten, klinken op de achtergrond luide gitaren. We staan op de DOK-site aan de Gentse Koopvaardijlaan. Organisatie Democrazy geeft straks de aftrap van een 14-delige concertreeks en de eerste band is volop aan het soundchecken.

“Deze locatie niet toevallig gekozen", zegt Storms. “Hier zie je dat het mogelijk is om veilig optredens te laten plaatsvinden. Ik heb veel respect voor organisatoren die er in deze moeilijke omstandigheden toch voor durven te gaan. We willen hen als stad dan ook maximaal ondersteunen. Door wasbekkens of ontsmettingsalcohol aan te kopen, hoeft hier niet elke organisatie apart geld uit te trekken. Corona was een aanslag op hun verdienmodel. Je mag minder mensen toelaten, maar de kosten nemen toe.”

70.000 euro

Concreet biedt de stad de gratis coronakits aan in vier formaten: klein, medium, large en extra large. Zowel organisatoren van kleinere buurfeesten als grotere live-evenementen kunnen zo aan de slag. In de kit zit standaard onder meer een contactloze thermometer, ontsmettingsalcohol of mondmaskers met een raampje voor slechthorenden. Maar voor grotere evenementen zijn er wasbekkens en desinfecteerzuilen voorzien. “Ergens in april is het idee voor de coronakits ontstaan”, legt Storms uit. “We waren meteen overtuigd en maakten 70.000 euro vrij. Hopelijk kunnen we op deze manier ons steentje bijdragen, want ik zou me geen leven zonder culturele evenementen kunnen voorstellen.