Stad laat tijdelijk wagens toe op autovrije Korenlei Cedric Matthys

12 augustus 2020

Geloof het of niet, maar je hoeft niet te schrikken als je binnenkort wagens op de Korenlei ziet rijden. Een deeltje van de straat, middenin het autovrije centrum, wordt tijdelijk opengezet door werken in de Sint-Michielsstraat. Daar krijgt de straat een nieuwe toplaag in asfalt. Ook de Ravensteinstraat en de Gruuthuusestraat zijn tot eind augustus niet meer autovrij. Wie door de straten rijdt, hoeft geen bijzondere vergunning aan te vragen. Door de werken wordt tot slot ook het busverkeer omgeleid. Zowel buslijnen 3, 17, 18, 38 en 39 worden aangepast.