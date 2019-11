Stad koopt kunstwerk van Wim Delvoye voor in de kathedraal Sabine Van Damme

25 november 2019

19u02 0 Gent Kunstenaar Wim Delvoye gaat een kunstwerk maken voor de stad, en de stad zal dat werk laten ophangen in de Sint-Baafskathedraal. Kostprijs: 248.000 euro. Opvallend: eigenlijk is die overeenkomst met Delvoye al in 2002 gesloten, voor de tentoonstelling Over the Edges. Maar door allerlei omstandigheden bleef het dossier 17 jaar op een stapel liggen, tot nu.

Het was nog Sas van Rouveroij die als cultuurschepen in het jaar 2002 besliste om het glasraam ‘Trans Parity’ van Wim Delvoye aan te kopen, voor de Drongenhofkapel in het Patershol. In één beweging werden 9 bijkomende glasramen besteld bij Delvoye, voor een totale kostprijs van 248.000 euro.

Om allerlei redenen zijn die 9 extra glasramen er nooit gekomen. Om ze kunnen plaatsen moesten immers de 9 overige venstergaten van de Drongenhofkapel worden opengemaakt en gerestaureerd. Maar omdat het gebouw beschermd is, kon dat niet zonder een integraal restauratiedossier, waarin ook geld van de stad moest worden voorzien voor de herstellingswerken. De bestelling bleef dus liggen, en 17 jaar lang kraaide er geen haan naar. Tot Delvoye aan de stad vroeg of hij het ene wel geplaatste glasraam, ‘Trans Parity’, terug kon krijgen voor te exposeren op internationale tentoonstellingen. (Lees verder onder de foto)

“We hebben dan maar besloten om een nieuwe overeenkomst met Delvoye te sluiten”, zegt cultuurschepen Sami Souguir. “De aankoop en plaatsing van die 9 extra glasramen is niet haalbaar. Maar we hadden dus wel nog die bestelbon van 248.000 euro. Delvoye is nu bereid om voor dat bedrag een nieuw kunstwerk voor Gent te maken.”

Er is overeengekomen dat Delvoye een werk maakt van 5,48 meter hoog en 64 centimeter breed en diep, gemaakt uit lasergesneden roestvrij staal, waarin kleine en grote stukken met elkaar versmolten worden tot een monumentaal voorwerp. Dat zal eruitzien als een spiraalvormige Gotische Toren, en ‘Opus’ genoemd worden. “Bedoeling is dat we het werk met een stalen kabel gaan ophangen in de Sint-Baafskathedraal, waar het voor iedereen gratis zichtbaar zal zijn”, zegt Souguir. “Delvoye ziet het als een symbolische poort naar de stad. Het werk blijft minstens 20 jaar in de kathedraal hangen, en mocht het toch verplaatst worden zal dat met toestemming van Delvoye moeten gebeuren.”

Volgens de omschrijving “verkent het kunstwerk verschillende artistieke stijlen uit het verleden en tegelijk monumentaliteit. Met dit kunstwerk wordt een nieuwe vorm van hedendaagse architectuur gecreëerd door de middeleeuwse gotiek uit te lichten en deze met hedendaagse thema’s en industriële technieken uit te beelden, door het gebruik van zeer decoratieve motieven en ornamenten.Het kunstwerk verbeeldt de voorliefde voor het decoratieve waarbij traditie en moderniteit met elkaar gecombineerd worden. Het kunstwerk wordt gekenmerkt door een wiskundige symmetrie en skeletachtig maaswerk, een hybride slinger die het architecturale en het mechanische, het goddelijke en het seculiere, het vrouwelijke en het mannelijke met elkaar combineert.”

Het werk moet in de loop van 2020 klaar zijn, zodat het nog in het Van Eyck-jaar in de kathedraal kan gehangen worden.