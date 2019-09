Stad koopt 11 vrachtwagens op aardgas Sabine Van Damme

18 september 2019

18u22 0 Gent De stad heeft 11 CNG-vrachtwagens aangekocht. Daarmee willen ze voor meer efficiënte en duurzame dienstverplaatsingen zorgen. Ze zijn uniform uitgerust, zodat alle stadsdiensten er gebruik kunnen van maken.

De stad Gent heeft in totaal 44 vrachtwagens. Die zijn nodig voor onder meer groenonderhoud, wegenwerken, evenementen en sneeu- en ijzelbestrijding. 13 van die vrachtwagens zijn nu vervangen door CNG-vrachtwagens, allemaal met kraan en container. De eerste twee werden aangekocht in 2016 en 2017, nu zijn er 11 tegelijk gekocht. Ook de resterende exemplaren zullen in de toekomst vervangen wordendoor dieselvrije, duurzame alternatieven. “Deze CNG-vrachtwagens zijn stiller, veiliger, en ze stoten minder fijn stof uit dan de diesels”, zegt schepen Annelies Storms. “Het is een investering in de toekomst, en een stap dichter bij de klimaatneutrale stad die we in 2050 willen zijn.” Bij het laden en lossen is er veel minder geur- en geluidshinder, en de besturing van de kraan gebeurt met een afstandsbediening en niet vanuit de cabine. Dat maakt het systeem veiliger. De stad kiest voor CNG en niet voor elektrisch, omdat de CNG-voertuigen een grotere actieradius hebben, beter geschikt voor zwaar vervoer, en een stuk goedkoper dan de elektrische vrachtwagens. Die laatste zijn trouwens niet combineerbaar met een kraan en een containersysteem. De 11 CNG-vrachtwagens hebben 265.000 euro per stuk gekost, of samen 2.915.000 euro.