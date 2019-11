Stad knipt verkeerde week van Winterfeesten, handelaars boos. “Waarom luistert dat bestuur nooit?” Sabine Van Damme

13u11 12 Gent Drie weken Winterfeesten in plaats van vier, vanaf volgende winter. Dat had het stadsbestuur al na de verkiezingen beslist, en quasi iedereen kon zich daarin vinden. Want die laatste week, na nieuwjaar, komt er toch geen kat meer naar de kerktmarkt. Maar nu heeft de stad beslist om de éérste – en dus niet de laatste – week van de festiviteiten te knippen.

De Gentse Winterfeesten lokten vorig jaar – een editie met mooi Winterweer – om en bij de 2 miljoen (!!) bezoekers, op vier weken tijd. Het gros van de mensen kwam in de eerste weken. Logisch, die week na nieuwjaar koopt niemand nog kerstcadeaus en na al dat feesten heeft iedereen het wel wat gehad, met die jingle bells. Bovendien is bij heel veel mensen het geld ook gewoon op. Het leverde vaak trieste taferelen op, van koukleumende verkopers in chaletjes waar niemand langs kwam en van gesloten huisjes. “Van ons mag het gerust een week vroeger stoppen”, klonk het overal.

Maar wat doet de stad nu? Niet die week na nieuwjaar, maar wel die éérste week van de Winterfeesten wordt weggelaten. Heel wat handelaars in het centrum reageren furieus. Zij zien de kraampjes op de Winterfeesten niet perse als concurrentie, maar eerder als een publiektrekker. Veel volk in de stad is veel volk naar de lokale handelaars ook. “Waarom luistert dat stadsbestuur nooit?” klinkt het.

Uitleg van de stad: “Op die manier houden we de kerst- en wintersfeer in de stad tot het einde van de kerstvakantie”, aldus evenementenschepen Annelies Storms. “Kan zijn, maar op die manier gaat iedereen wel shoppen in andere steden, waar de kerstmarkten wél veel vroeger zullen starten”, reageren de handelaars. “Op deze manier worden de winterfeesten eigenlijk ingeperkt tot 2 in plaats van 3 weken.”