Stad investeert in bijkomende capaciteit voor stedelijk onderwijs en kinderopvang: “Extra basisschool in Brugse Poort” Yannick De Spiegeleir

05 december 2019

18u38 0 Gent De stad maakt deze legislatuur 120 miljoen euro vrij om extra capaciteit te creëren én de bestaande gebouwen van het stedelijk onderwijs en kinderopvang te onderhouden. Dat heeft schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) bekendgemaakt.

Tijdens de gemeenteraadscommissie Onderwijs werd enkele belangrijke projecten in de kijker gezet die – naast de lopende projecten – in de steigers staan om extra plaatsen in het stedelijk onderwijs te creëren. Het Anker, de vestigingsplaats van het Bert Carlier instituut in de Eendrachtstraat voor buitengewoon secundair onderwijs, krijgt een nieuwbouw met een vermeerdering van 34 plaatsen en de vervanging van de opgebruikte containerlokalen.

Aan de campus aan de Offerlaan worden 270 extra plaatsen voorzien in het secundair onderwijs. Nabij de Watersportbaan ligt een scholencampus van het stedelijke onderwijsnet met zes scholen: Freinet Middenschool Gent, het Kwadrant, Spectrum Gent en Freinet Atheneum De Wingerd zijn vier secundaire scholen, maar ook de lessen van het Deeltijds Kunst Onderwijs DKO en het Centrum voor Volwassenen Onderwijs (CVO) vinden er plaats. “Naast het creëren van extra plaatsen willen we de campus ook aantrekkelijker maken. Zo is veel ruimte tussen de gebouwen bijvoorbeeld verhard. Het ontharden en vergroenen van de site zal de leeromgeving aantrekkelijker maken.”

In basisschool de Kleurdoos en kinderdagverblijf de Kereltjes in Ledeberg gaat de tweede fase van de uitbreiding van start. “Het kinderdagverblijf verhuist naar een nieuwbouw en de huidige lokalen worden gerenoveerd en komen ter beschikking van de school”, licht de schepen toe.

Nieuwe school in Brugse Poort

Tenslotte wordt er – in afwachting van nieuwe subsidierondes vanuit Vlaanderen – een bijkomend budget ingeschreven voor een extra basisschool in de omgeving van Rooigem/Brugse Poort en een nieuw kinderdagverblijf in de buurt van het Heilig Hartplein aan de Dampoort.

41 miljoen euro van het totaalbudget van 120 miljoen euro gaat naar het onderhoud van bestaande gebouwen. Eerder raakte al bekend dat basisschool De Triangel en de bijhorende opvang en kinderdagverblijf op termijn kan terugkeren. De gebouwen werden in het voorjaar van 2019 op brandweerbevel gesloten, de functies werden geherhuisvest in het oude stadslabo van Baudelo. “Bedoeling is dat de functies daar 4 schooljaren blijven, terwijl hun gebouw aan de Kartuizerlaan/Sleepstraat gerenoveerd wordt. Daarvoor is een budget voorzien van 10,2 miljoen euro”, aldus Decruynaere. Bijkomend wordt budget voorzien voor kinderdagverblijf en Stibo Domino en voor basisschool De Piramide.