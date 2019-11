Stad investeert 700.000 euro in nieuwe geluidsschermen viaduct Gentbrugge In voorjaar 2020 wordt ook wegdek aangepakt in richting van Kortrijk Erik De Troyer

21 november 2019

17u02 0 Gent De stad Gent heeft bijna 700.000 euro vrijgemaakt om het viaduct van Gentbrugge te voorzien van nieuwe geluidsschermen. Al vele jaren klagen omwonenden over geluidsoverlast van het viaduct, waar voegen in het wegdek zitten. In 2020 en 2021 zal Vlaanderen het viaduct volledig vernieuwen. De komende jaren wordt ook het wegdek er aangepakt.

De omwonenden zien het viaduct van Gentbrugge liefst van al verdwijnen, maar dat is een plan voor de lange termijn. Het protest tegen het bouwsel ontstond toen het viaduct een vorige grondige renovatie kreeg. Toen bleken tussen de betonnen platen grote voegen te zitten die met asfalt werden gedicht. Wanneer er vrachtwagens over de voegen reden, maakte dat telkens een vervelend geluid. Uiteindelijk werden die voegen afgevlakt, maar de klachten van de buurt bleven.

Twee fases

De renovatie van 2020 en 2021 staat al een hele tijd op de agenda, zelfs nog van voor er sprake was van vallende brokstukken. Die werken gebeurt in twee fases. In het voorjaar van 2020 start men aan de rijvakken richting Kortrijk. Die werken zullen zo’n half jaar duren en kunnen hinder met zich meebrengen. In het voorjaar van 2021 starten de werken in de andere richting. Het wegdek wordt vernieuwd en omwille van de vallende brokstukken wordt ook het beton onder het viaduct aangepakt.

Geluidsschermen uitbreiden

De stad en het Agentschap Wegen en Verkeer hebben nu een samenwerkingsovereenkomst opgesteld om ook de geluidsschermen uit te breiden. Vandaag staan daar oude geel-paarse geluidsschermen die niet te vergelijken zijn met moderne geluidsschermen die elders langs snelwegen staan. Er is zelfs een gedeelte ter hoogte van de Driebeekstraat waar er helemaal geen geluidsschermen staan. Dat gat zal na de werken gedicht worden. “De nieuwe geluidsschermen zullen hoger zijn dan de bestaande. Ze zullen Gentbrugge beter beschermen voor geluidsoverlast van het viaduct”, zegt schepen van Openbare Werken Filip Watteeuw (Groen). “Er zit inderdaad een gat in het geluidsscherm en ook ter hoogte van de Gentbrugse Meersen sluit het niet helemaal. In totaal komt er 1,2 kilometer aan nieuwe geluidsschermen bij. De bestaande schermen worden vernieuwd.”

Dat kost de stad behoorlijk wat geld. “De geluidsschermen plaatsen wordt duurder voor stadsbesturen wanneer er minder bewoning is. Daar zijn barema’s over afgesproken met Vlaanderen”, legt Watteeuw uit. “We vinden dat we dit als stad moeten doen.” De stad staat ook kosteloos gronden af om de schermen op te bouwen.