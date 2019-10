Stad investeert 45.000 euro in strijd tegen ‘spijbelende’ kleuters Yannick De Spiegeleir

09 oktober 2019

19u47 3 Gent De Stad Gent investeert 45.000 euro in een project om kleuters van kwetsbare gezinnen frequenter in school te krijgen. Drie inloopteams zullen 90 gezinnen uit de wijken Sluizeken-Tolhuis-Ham, Brugse Poort en UZ-Nieuw Gent-Steenakker intensief informeren en begeleiden.

De leerplicht in ons land begint voorlopig nog steeds pas vanaf 6 jaar, maar ook (jonge) kleuters hebben veel baat bij school lopen. Toch gaat zo’n 3 procent van de Vlaamse kleuters onvoldoende naar school. In Gent is dat 6 procent van de 3.051 4-jarigen en 5,2 procent van de 3.101 5-jarigen. Vergelijkbare cijfers vinden we in Antwerpen en Oostende (respectievelijk 6 procent en 5,3 procent van de 4-jarigen en 5,6 procent en 5,9 procent van de 5-jarigen).

Dertig gezinnen per wijk

Om hier verandering in te brengen zet Onderwijscentrum Gent in op een voorschools traject in de wijken Sluizeken-Tolhuis-Ham, Brugse Poort en UZ-Nieuw Gent-Steenakker. De Stad Gent investeert 45.000 euro in het project, 15.000 euro per wijk. Het project gaat in november van start en loopt een half jaar (vóór, tijdens en na de aanmeldingsperiode voor kleuterscholen).

De drie inloopteams Kind en Preventie Gent, Reddie Teddy en De Sloep zullen dertig gezinnen per wijk intensief begeleiden via onder meer huisbezoeken, individuele ondersteuning, groepssessies rond school lopen en een scholenbezoek op maat. Dat gebeurt telkens in samenwerking met de scholen in de wijk.

“Kleuterparticipatie is méér dan ingeschreven zijn op een school. Het gaat over voldoende aanwezig zijn. Leerlingen hebben hier op lange termijn veel bij te winnen, en daarom wil ik hier de komende jaren nog meer op inzetten en dat zeer gericht doen”, zegt schepen van Jeugd en Onderwijs Elke Decruynaere (Groen).

Intensief begeleidingstraject

De focus ligt op kwetsbare gezinnen waarvan het oudste kind voor het eerst naar school gaat. Voor deze groep ouders is een intensief begeleidingstraject een meerwaarde. Het gaat over gezinnen met een beperkte kennis over onderwijs en een grote afstand tussen de thuis- en de schoolcultuur.

Drie cruciale dimensies

Wat betreft kleuterparticipatie in het algemeen, focust Onderwijscentrum Gent op drie cruciale dimensies: de inschrijving, een warme overgang en de aanwezigheid op school. Via onder meer scholenbezoekrondes worden ouders aangemoedigd hun kleuter in te schrijven. Daarna wordt samengewerkt met tal van partners om de overgang naar de klas vlot te laten verlopen. Ook de blijvende aanwezigheid in de klas is belangrijk. Bij herhaaldelijke afwezigheden worden ouders telefonisch gecontacteerd of doen brugfiguren een huisbezoek.