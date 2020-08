Stad installeert 7 nieuwe openbare fietspompen. “Pomp in straal van 1 kilometer in centrum Gent” Sabine Van Damme

02 augustus 2020

09u29 10 Gent De stad heeft een vandalismebestendige fietspomp gevonden, en installeert in september 7 zo’n pompen in het stadscentrum. Die komen bij de 5 pompen die al openbaar beschikbaar zijn, en 12 anderen op locaties van hogescholen en de universiteit.

Het was Stijn De Roo (CD&V) die wilde weten hoe het zit met publieke pompinfrastructuur. “Onze stad heeft de ambitie om een toonaangevende fietsstad te zijn”, stelt hij. “Verschillende infrastructuurwerken zorgden daar de afgelopen jaren al mee voor. Maar er moeten ook kleinere drempels worden weggewerkt om zoveel mogelijk mensen op de fiets te krijgen. Eentje daarvan is de nabijheid van voldoende fietspompen.”

Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw komt met goed nieuws. “Er komen in september 7 fietspompen van het model ‘Bikeair’ bij op openbare locaties. Waar exact, dat wordt nog bepaald. Momenteel zijn er al op 5 locaties openbare fietspompen beschikbaar in Gent: Fietsenparking Korenmarkt, Fietspunt Emile Braunplein, Fietspunt Gent-Sint Pieters, Fietspunt Dampoort, Fietspunt Kattenberg. Deze fietspompen zijn beschikbaar tijdens de openingsuren van de fietspunten van de Fietsambassade en tijdens de openingsuren van de fietsenparking Korenmarkt. Daarnaast zijn er nog op 12 locaties pompen beschikbaar, vooral op terreinen van de universiteit en hoge scholen in onze stad. Deze zijn echter minder bekend bij de Gentenaars. Met dit netwerk zal er in het centrum van Gent binnen een straal van ongeveer 1 km een openbare fietspomp ter beschikking staan. De Roo hoopt dat het netwerk nog wordt uitgebreid naar de wijken en deelgemeenten.