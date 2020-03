Stad in de bres voor daklozen: 3 hostels, zorghotel en 2 extra inloopcentra tijdens coronacrisis Sabine Van Damme

24 maart 2020

20u14 0 Gent De stad Gent laat de daklozen niet aan hun lot over tijdens deze coronacrisis. Er waren al De stad Gent laat de daklozen niet aan hun lot over tijdens deze coronacrisis. Er waren al hostels ingeschakeld voor de opvang van daklozen, maar daar komen nu ook nog een zorghotel en 2 extra inloopcentra bij. Zo zijn er 100 opvangplaatsen, zowel overdag als ’s nachts.

“Blijf in uw kot.” Dat is makkelijker gezegd dan gedaan als je geen kot hebt. En zo zijn er in Gent helaas heel wat mensen. In Gent is er altijd een daklozenopvang, in de winterperiode wordt die uitgebreid zodat niemand op straat hoeft te slapen. Maar die opvang kwam sterk onder druk te staan door de social distancing-maatregelen en het uitvallen van personeel. De capaciteit van de winternachtopvang viel terug van 105 tot 65 bedden. De 2 inloopcentra die door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) worden uitgebaat, konden door personeelstekort niet openen. Gezondheidshuis De Fontein, waar kwetsbare mensen gratis kunnen douchen en wassen, sloot de deuren. De daklozen konden quasi nergens meer terecht.

De stad zorgt gelukkig voor oplossingen. “Om de capaciteit van de winternachtopvang opnieuw op te krikken, heeft Stad Gent een overeenkomst met 2 hostels afgesloten”, zegt schepen van zorg Rudy Coddens. “Een 3de hostel kan vermoedelijk op zaterdag 28 maart in gebruik worden genomen. Vrijwilligers van het Rode Kruis en het Vlaamse Kruis staan het personeel op die locatie bij. Daarnaast brengt Stad Gent vanaf woensdag 25 maart 2020 ook daklozen onder in een zorghotel met 16 plaatsen. Daar worden de meest kwetsbare daklozen 24 op 24 opgevangen en bijgestaan. In totaal zijn zo opnieuw 100 bedden beschikbaar. De winternachtopvang voor daklozen was voorzien tot 29 maart 2020, en wordt nu verlengd tot eind april.

De 2 inloopcentra die door CAW worden uitgebaat in opdracht van de Stad Gent konden door personeelstekort vorige week enkele dagen niet openen. Sinds vrijdag 20 maart 2020 zijn de centra in de Pannestraat en de Oude Houtlei (nu in het aanpalende Parnassus-gebouw) opnieuw geopend met een beperkte capaciteit. Sinds maandag 23 maart 2020 is in Sportarena Tolhuis een 3de inloopcentrum geopend met personeel van de Stad Gent. Nu De Fontein tijdelijk is weggevallen, kan in Parnassus en Sportarena Tolhuis gedoucht worden. De Stad Gent is bezig met de voorbereiding van een 4de inloopcentrum. Dat brengt de totale capaciteit op 100 opvangplaatsen, terwijl de normale capaciteit 120 bedraagt.”