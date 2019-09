Stad houdt voet bij stuk: “Terrein camping Stropke vormt missing link voor realisatie groenpool” Yannick De Spiegeleir

24 september 2019

23u11 0 Gent Oppositiepartijen PVDA en Vlaams Belang hielden op de gemeenteraad een vurig pleidooi voor het voortbestaan van camping ’t Stropke. De gebruikers moeten het terrein verlaten tegen 2023 voor de realisatie van een nieuwe groenpool. “Hoe kan het stadsbestuur dit over zijn hart krijgen”, klinkt het. Schepen van natuurontwikkeling Astrid De Bruycker (sp.a) herhaalde het standpunt van het stadsbestuur. “De plannen zijn geen waardeoordeel over het beheer van de camping, maar het terrein vormt wel degelijk een missing link voor de realisatie van de groenpool.”

Oppositieraadsleden Sonja Welvaert (PVDA) en Johan Deckmyn (Vlaams Belang) staken een emotioneel betoog af over het reilen en zeilen op de camping. “Camping Stropke is al een natuurpool. Er staan hoge oude bomen. De camping zit helemaal verscholen tussen het groen. In wiens weg ligt die camping eigenlijk. Het stadsbestuur gaat selectief om met bomen. Aan de Meulestede moeten bomen wijken voor de plannen van een projectontwikkelaar onlangs buurtprotest. Een deel van het Asselsbos is gekapt om plaats te maken voor de plannen van een sportclub. Mag ik dat een beetje hypocriet noemen”, stelde Welvaert. Ze haalde ook twee voorbeelden aan van mensen in nood die hun toevlucht vonden bij campinguitbater Freddy. “De camping verdient een plaats in onze stad laat hen met rust.”

Johan Deckmyn (Vlaams Belang) verwees naar een luchtbeeld dat afgelopen vrijdag in onze krant verscheen en het groene karakter van het terrein aantoont. “Dit is camping Stropke en dat moet verdwijnen voor…. bos. Dat zijn asociale maatregelen om een soort van groene fetisj te bewerkstelligen. Hoe gaan jullie die mensen herlocaliseren met de huidige woonproblematiek in Gent in het achterhoofd. Hoe kunnen jullie dit over jullie hart krijgen? Ik heb met mijn ogen gezien hoe een jong koppel om hulp kwam vragen bij uitbater Freddy omdat ze geen andere oplossing meer zagen en het verhaal hadden gelezen in de krant.”

Missing link

Schepen Astrid De Bruycker (sp.a) verdedigde de argumentatie van het stadsbestuur. Op haar beurt toonde ze een luchtbeeld van de ruimere omgeving. “Het deelgebied van de Sneppemeersen, waar de grond ligt waarop camping Stropke is gevestigd vormt wel degelijk een ‘missing link’ om een groot aaneengesloten, publiek toegankelijk natuurgebied te realiseren. In het RUP Groen kiezen we er expliciet voor om bestaande waardevolle natuurgebieden een gepaste bestemming te geven.”

De Bruycker benadrukte ook dat de dienst wonen begeleiding zal voorzien voor de mensen die momenteel gebruikmaken van de camping. “Van in het begin zijn zij op de hoogte gesteld van de plannen om de terreinen te herbestemmen en wisten zij dat de uitbating van de camping tijdelijk zou zijn. De opname in het RUP Groen is dus op geen enkele manier een waardeoordeel over het nieuwe beheer van de camping, maar een keuze die aan de uitbating vooraf ging en ook steeds zo is meegegeven.”