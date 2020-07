Stad houdt vast aan sloopplannen Bernadettewijk: “We kunnen huizen geen vijf jaar in stand houden”

Erik De Troyer

23 juli 2020

21u30 1 Gent Ondanks politieke druk van de oppositie wil de stad niet afstappen van de plannen om de Bernadettewijk volledig te slopen tegen 2022. Dat bleek vanavond tijdens een in der haast samengeroepen gemeenteraadscommissie. “De woningen zijn zodanig versleten dat we zelfs geen tijd meer hebben om ze gefaseerd af te breken”, zegt WoninGent-voorzitter Marc Heughebaert.

WoninGent kondigde ruim twee weken geleden aan dat de vervallen Sint-Bernadettewijk volledig gesloopt zal worden en vervangen door een nieuwbouw. Alle bewoners van de 88 sociale woningen moeten verhuizen en zullen niet kunnen terugkeren naar de wijk wanneer de nieuwbouw klaar is. Dat zorgde voor veel commotie.

De oppositie vroeg en kreeg een themacommissie over het dossier. “We vragen een gefaseerde renovatie in plaats van heel het blok plat te gooien. De bewoners wisten dat er plannen waren om de wijk aan te pakken maar de mensen voelen zich bedrogen”, zegt Tom De Meester (PVDA). “Velen dachten dat ze in hun huisjes zouden kunnen blijven tot hun dood. De gesprekken die ik had met de bewoners waren bijzonder hard. Ik hoorde bewoners zeggen dat hun strop klaar hing. Als jullie doorgaan met deze beslissing dan gebeuren er ongelukken. We vragen dat jullie in overleg gaan met die mensen. Dat is niet te veel gevraagd.”

“Oude bomen verplant men niet, maar hier verhuist men een heel bos”, zegt Johan Deckmyn (VB). “Intussen worden bewoners onder druk gezet om snel te kiezen. Velen willen naar Oostakker of Sint-Amandsberg maar daar zijn geen woningen vrij en dus moeten ze naar de andere kant van Gent.”

Bij Groen - de partij die zowel de schepen van wonen als de voorzitter van WoninGent levert - sloofde men zich uit om begrip te tonen voor de boosheid van de bewoners. “ We hebben alle begrip voor het verdriet en de stress die het opgeven van de oude vertrouwde buurt met zich mee brengt”, aldus Anita De Winter. “Maar toch was deze beslissing onvermijdelijk. Dit werd jarenlang onderzocht en bestudeerd. De woningen vallen niet te renoveren aan een aanvaardbare prijs.”

Marc Heughebaert (WoninGent) verklaarde dat nader. “Ik had het zelf liever anders gehad”, zegt hij. “Het blijft een moeilijke zaak om mensen uiteen te trekken. Ik heb begrip voor de commotie, verwarring en angst bij de bewoners. We gunnen de mensen wel tijd. Er volgt eerst een jaar voorbereiding en de ultieme verhuisdatum is pas voor binnen twee jaar. Woningen hebben helaas geen eeuwig leven. Normaal gezien kan een woning 60 jaar mee, twee levenscyclussen. Deze woningen zitten al aan het einde van een derde levenscyclus. Op het einde kan het snel achteruit gaan met zo’n woning. We kunnen ze gewoon geen vijf jaar meer in stand houden. Het verval zal snel gaan en we hebben de tijd niet om in fases af te breken en te vervangen”, zei hij. Op het einde van de zitting verklaarden zowel schepen Tine Heyse (Groen) als Heughebaert dat er toch nog eens bekeken zal worden of een fasering mogelijk is. “Maar we mogen geen valse hoop geven”, aldus Heyse.

Echt beloftes werden er dus niet gedaan behalve dat er voortaan duidelijker gecommuniceerd zal worden en dat goede buren naar dezelfde nieuwe wijk kunnen.