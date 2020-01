Stad Gent zoekt nightlifecoach: geen nachtraaf, wel ambtenaar bij dienst economie Sabine Van Damme

31 januari 2020

15u08 1 Gent De stad Gent is op zoek naar een nightlifecoach, die een brug moet vormen tussen het Gentse uitgaansleven en het beleid. De functie klinkt alvast een pak sexyer dan ze is. De stad zoek géén medewerker die elke nacht cafés en discotheken afschuimt, wel een ambtenaar die een aanspreekpunt voor het nachtleven wordt.

Wie zich meteen kandidaat wilde stellen om op kosten van de stad hele nachten lang uit te gaan, is eraan voor de moeite. De nightlifecoach zal overdag werken, aan een bureau bij de dienst economie. Een ambtenaar dus, maar wel een die voeling heeft met het uitgaansleven.

Een officiële vacature is er nog niet, maar de kans is klein dat daarin gevraagd zal worden naar een ervaringsdeskundige of een yogasnuiver. De nightlifecoach zal vooral advies moeten geven over hoe het uitgaansleven in Gent best georganiseerd kan worden om tegelijk bruisend en veilig te zijn. Deze M/V/X zal moeten praten met stadsdiensten, maar ook met feestbeesten en organisatoren van allerlei evenementen en party’s. Hun noden en wensen zullen moeten afgestemd worden op de visie en het beleid van de stad en de politie en omgekeerd. Afkijken bij andere steden is ook altijd een beproefde methode om verbeteringen aan te brengen.

Nightlife-overleg

Het hele nightlifedebat kwam er nadat burgemeester De Clercq vorig jaar de Kompass Klub liet sluiten. Dat gebeurde na het overlijden van een medewerker daar, en nadat er een noodkreet van een spoedarts kwam over drugsmisbruik, en ook na herhaalde klachten van de politie. De zaak deed in Gent heel wat stof opwaaien. De Raad van State maakte de sluiting ongedaan, en stad en Kompass Klub gingen uiteindelijk samen rond de tafel zitten om de situatie te bespreken. Dat resulteerde in een intussen vergevorderd nightlife-overleg, waarbij economieschepen Sofie Bracke (Open Vld) de trekker van dienst is. Zij liet eerder al weten dat het aanwerven van een nightlifecoach op het programma stond. “Gent heeft al 2 horecacoaches, die vooral bij overlast kunnen bemiddelen”, zegt de schepen. “Onze nightlifecoach zal een andere, bredere taak krijgen.”

