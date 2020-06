Stad Gent zet twee extra mobiele werkers in Wietske Vos

11 juni 2020

09u00 0 Gent De Stad Gent zet zeer binnenkort twee extra mobiele werkers in. De positieve evaluatie van het project rond aanloophuis Poco Loco in Nieuw Gent zorgt ervoor dat dit project navolging krijgt in andere wijken.

In de commissie Onderwijs, Welzijn en Participatie maakte schepen van Sociaal beleid, Gezondheid en Zorg Rudy Coddens (sp.a) bekend dat er op zeer korte termijn twee extra mobiele werkers worden ingezet in Gent. Deze gaan aan de slag in respectievelijk de Rabotwijk en in de wijk rond de Watersportbaan. De procedure voor hun aanwerving werd versneld n.a.v. de coronacrisis.

In Nieuw Gent is sinds de opening van aanloophuis Poco Loco in mei 2019 een mobiele werker voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) actief. Poco Loco is een ontmoetingsplek voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn. Iedereen is er welkom om andere mensen te leren kennen en in een ontspannen sfeer een babbel te doen. De mobiele werker GGZ is er de drijvende kracht en het aanspreekpunt, die buurtbewoners aanspoort hun drempelvrees te overwinnen en de stap naar Poco Loco te zetten.

“We werken participatief en krachtgericht”, aldus Jan Dendas, mobiel werker in Nieuw Gent, bij de opening een jaar geleden. “Iedereen heeft zo wel zijn eigenaardigheden, wat in de praktijk betekent dat we voor iedereen toegankelijk willen zijn. Ook vrienden, familie, kinderen, geïnteresseerden, vrijwilligers en buren zijn altijd welkom.”